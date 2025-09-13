Почти метр в диаметре: в Бразилии раскопали сосуды с загадочными останками

В бразильской Амазонии под корнями упавшего дерева археологи нашли редкую коллекцию — семь массивных керамических урн. Самая крупная из них достигала почти метра в диаметре и весила около 350 кг. Внутри сосудов оказались человеческие кости, а также останки рыб и черепах — свидетельство сложных ритуалов и подношений.

Уникальная находка на искусственном острове

Урны обнаружили в Лаго-ду-Кочила, недалеко от города Фонте-Боа. Это место — искусственный остров, созданный жителями для защиты от сезонных наводнений. Сосуды находились всего на 40 см ниже поверхности, на уровне, где когда-то располагались полы домов. Это подтверждает: захоронения были частью обыденной жизни, а не отдельного кладбища.

"Они большие, без видимых керамических крышек", — сказала исследовательница Джорджа Лейла Холанда.

Скорее всего, сосуды герметизировали органическими материалами, которые со временем разрушились.

Как извлекали урны

Чтобы поднять самую тяжёлую урну, потребовались подмости и канаты из лиан. Команда археологов вместе с местными жителями аккуратно освободила сосуд, укрепила его гипсовыми повязками и деревянными подставками и отправила в лабораторию в Тефе. Дорога по реке заняла около 12 часов.

Урны и амазонские традиции

Находка связана с древней практикой многоступенчатых погребений, когда кости очищали и помещали в сосуды вместе с подношениями. Рыба и черепахи могли символизировать пиршества или обрядовые жертвы.

Сравнение с другими традициями региона показывает, что урны из Кочилы отличаются: они более округлые, без керамических крышек, изготовлены из зеленоватой глины с красными полосами. Такой стиль ранее не описывался, что может указывать на особую местную традицию в рамках сети культур Центральной Амазонии.

Значение открытия

Урны Кочилы подтверждают: Амазония не была лишь временным пристанищем кочевых групп. Здесь существовали долговременные поселения, где люди строили искусственные острова, хранили вещи, жили и хоронили своих предков.

Сегодня археологи рассматривают эти сосуды как часть более широкой истории освоения бассейна Солимойнса, где плотные сообщества соединялись между собой водными путями.

Что дальше

В лаборатории специалисты будут исследовать кости и остатки пищи, чтобы узнать возраст погребённых, их рацион и особенности жизни. Анализы изотопов и микрочастиц помогут определить сезонность обрядов и социальное значение подношений.

Каждый фрагмент керамики — это свидетельство того, как древние жители Амазонии строили своё пространство, помнили умерших и жили в гармонии с рекой и землёй.