Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировки выматывают тело, но именно потеря этого вещества опаснее всего
Обычные бутерброды устарели: эти сырные вафли сделают ваш завтрак по-настоящему особенным
Как россияне решали квартирный вопрос: деньги для внесения первого взноса
Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки
Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать
Четыре секретных шага, которые превращают домашнюю сушку волос в салонную укладку
Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил

Почти метр в диаметре: в Бразилии раскопали сосуды с загадочными останками

3:05
Наука

В бразильской Амазонии под корнями упавшего дерева археологи нашли редкую коллекцию — семь массивных керамических урн. Самая крупная из них достигала почти метра в диаметре и весила около 350 кг. Внутри сосудов оказались человеческие кости, а также останки рыб и черепах — свидетельство сложных ритуалов и подношений.

Учёный исследует череп Петралона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёный исследует череп Петралона

Уникальная находка на искусственном острове

Урны обнаружили в Лаго-ду-Кочила, недалеко от города Фонте-Боа. Это место — искусственный остров, созданный жителями для защиты от сезонных наводнений. Сосуды находились всего на 40 см ниже поверхности, на уровне, где когда-то располагались полы домов. Это подтверждает: захоронения были частью обыденной жизни, а не отдельного кладбища.

"Они большие, без видимых керамических крышек", — сказала исследовательница Джорджа Лейла Холанда.

Скорее всего, сосуды герметизировали органическими материалами, которые со временем разрушились.

Как извлекали урны

Чтобы поднять самую тяжёлую урну, потребовались подмости и канаты из лиан. Команда археологов вместе с местными жителями аккуратно освободила сосуд, укрепила его гипсовыми повязками и деревянными подставками и отправила в лабораторию в Тефе. Дорога по реке заняла около 12 часов.

Урны и амазонские традиции

Находка связана с древней практикой многоступенчатых погребений, когда кости очищали и помещали в сосуды вместе с подношениями. Рыба и черепахи могли символизировать пиршества или обрядовые жертвы.

Сравнение с другими традициями региона показывает, что урны из Кочилы отличаются: они более округлые, без керамических крышек, изготовлены из зеленоватой глины с красными полосами. Такой стиль ранее не описывался, что может указывать на особую местную традицию в рамках сети культур Центральной Амазонии.

Значение открытия

Урны Кочилы подтверждают: Амазония не была лишь временным пристанищем кочевых групп. Здесь существовали долговременные поселения, где люди строили искусственные острова, хранили вещи, жили и хоронили своих предков.

Сегодня археологи рассматривают эти сосуды как часть более широкой истории освоения бассейна Солимойнса, где плотные сообщества соединялись между собой водными путями.

Что дальше

В лаборатории специалисты будут исследовать кости и остатки пищи, чтобы узнать возраст погребённых, их рацион и особенности жизни. Анализы изотопов и микрочастиц помогут определить сезонность обрядов и социальное значение подношений.

Каждый фрагмент керамики — это свидетельство того, как древние жители Амазонии строили своё пространство, помнили умерших и жили в гармонии с рекой и землёй.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Как россияне решали квартирный вопрос: деньги для внесения первого взноса
Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания
Разводы не исчезают, сколько ни трёшь: осенью проблему решает хитрость за копейки
Грипп или ОРВИ: распознай врага в лицо — 4 признака, которые нельзя игнорировать
Четыре секретных шага, которые превращают домашнюю сушку волос в салонную укладку
Машина не простит халатности: эти ошибки в подготовке к зиме обходятся дороже всего
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил
Секрет вечной популярности сериала Офис: что создатели не учли в спин-оффе Газета
Результаты пропадают, усталость растёт — всему виной тайный процесс в организме
Похмелье управляет машиной вместо вас: почему нельзя садиться за руль утром после застолья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.