Почти метр в диаметре: в Бразилии раскопали сосуды с загадочными останками

В бразильской Амазонии под корнями упавшего дерева археологи нашли редкую коллекцию — семь массивных керамических урн. Самая крупная из них достигала почти метра в диаметре и весила около 350 кг. Внутри сосудов оказались человеческие кости, а также останки рыб и черепах — свидетельство сложных ритуалов и подношений.
Урны обнаружили в Лаго-ду-Кочила, недалеко от города Фонте-Боа. Это место — искусственный остров, созданный жителями для защиты от сезонных наводнений. Сосуды находились всего на 40 см ниже поверхности, на уровне, где когда-то располагались полы домов. Это подтверждает: захоронения были частью обыденной жизни, а не отдельного кладбища.
"Они большие, без видимых керамических крышек", — сказала исследовательница Джорджа Лейла Холанда.
Скорее всего, сосуды герметизировали органическими материалами, которые со временем разрушились.
Чтобы поднять самую тяжёлую урну, потребовались подмости и канаты из лиан. Команда археологов вместе с местными жителями аккуратно освободила сосуд, укрепила его гипсовыми повязками и деревянными подставками и отправила в лабораторию в Тефе. Дорога по реке заняла около 12 часов.
Находка связана с древней практикой многоступенчатых погребений, когда кости очищали и помещали в сосуды вместе с подношениями. Рыба и черепахи могли символизировать пиршества или обрядовые жертвы.
Сравнение с другими традициями региона показывает, что урны из Кочилы отличаются: они более округлые, без керамических крышек, изготовлены из зеленоватой глины с красными полосами. Такой стиль ранее не описывался, что может указывать на особую местную традицию в рамках сети культур Центральной Амазонии.
Урны Кочилы подтверждают: Амазония не была лишь временным пристанищем кочевых групп. Здесь существовали долговременные поселения, где люди строили искусственные острова, хранили вещи, жили и хоронили своих предков.
Сегодня археологи рассматривают эти сосуды как часть более широкой истории освоения бассейна Солимойнса, где плотные сообщества соединялись между собой водными путями.
В лаборатории специалисты будут исследовать кости и остатки пищи, чтобы узнать возраст погребённых, их рацион и особенности жизни. Анализы изотопов и микрочастиц помогут определить сезонность обрядов и социальное значение подношений.
Каждый фрагмент керамики — это свидетельство того, как древние жители Амазонии строили своё пространство, помнили умерших и жили в гармонии с рекой и землёй.
