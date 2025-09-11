Битва за Титан: как аппарат NASA преодолеет 90 минут погружения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Разработка аппаратного и программного обеспечения идет полным ходом, а запуск космического аппарата намечен на июль 2028 года на ракете Falcon Heavy. Согласно плану, Dragonfly должен достичь Титана — крупнейшего спутника Сатурна — в 2034 году.

Миссия сложная

Только спуск на поверхность займёт около 90 минут. Бобби Браун, руководитель сектора космических исследований, сравнил это с 7 минутами "ужаса" при посадке Curiosity на Марсе, добавив, что Dragonfly ожидают 90 минут тревоги. У NASA есть лишь снимки с аппарата "Кассини", исследовавшего систему Сатурна с 2004 по 2017 год, и данные зонда "Гюйгенс", приземлившегося на Титан в 2005 году.

Ключевая технология Dragonfly — усовершенствованная система навигации, которая поможет исследовать поверхность и выявлять опасности. Аппарат будет совершать 20-минутные полеты, подзаряжая свои батареи с помощью радиоизотопного термоэлектрического генератора (РТГ) для отправки данных на Землю.

Давно привлекает учёных

Титан привлекает учёных, так как он имеет давление на поверхности, похожее на земное, и низкие температуры (-179,5°C). На полюсах расположены метановые озера, а под песчаными дюнами на экваторе находится корка водяного льда толщиной около 100 км.

Главный исследователь проекта Элизабет Тертл отметила, что мобильность аппарата позволит исследовать участки, где лёд мог быть жидким в прошлом, а также ударные кратеры, где вода могла существовать после метеоритных ударов.

