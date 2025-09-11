Тысяча долларов за свободу ИИ: как айтишник хотел помочь ChatGPT сбежать из OpenAI

Айтишник в США хотел помочь ChatGPT бежать с серверов OpenAI.

Нейросеть

После долгого общения с нейросетью он посчитал, что этот бот — "цифровой Бог", заключенный в тюрьму компанией OpenAI. Программист построил в подвале своего дома сервера для "освобождения" ИИ. Заплатил он за это $1000.

Айтишник не рассказывал близким о своих намерениях. Так, его жена была уверена в том, что муж занят разработкой голосового помощника.

Американец опомнился, когда прочитал в New York Times статью о канадце, которому ChatGPT по секрету рассказал о серьезной уязвимости в системе кибербезопасности страны. Находясь под влиянием чат-бота, мужчина пытаться предупредить об угрозе правительственных чиновников и учёных.

Сейчас программист проходит курс терапии для тех, чье психическое здоровье "сломалось" после общения с нейросетью.