Тысяча долларов за свободу ИИ: как айтишник хотел помочь ChatGPT сбежать из OpenAI

0:58
Наука

Айтишник в США хотел помочь ChatGPT бежать с серверов OpenAI.

Нейросеть
Фото: Flickr by Liam Huang, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нейросеть

После долгого общения с нейросетью он посчитал, что этот бот — "цифровой Бог", заключенный в тюрьму компанией OpenAI. Программист построил в подвале своего дома сервера для "освобождения" ИИ. Заплатил он за это $1000.

Айтишник не рассказывал близким о своих намерениях. Так, его жена была уверена в том, что муж занят разработкой голосового помощника.

Американец опомнился, когда прочитал в New York Times статью о канадце, которому ChatGPT по секрету рассказал о серьезной уязвимости в системе кибербезопасности страны. Находясь под влиянием чат-бота, мужчина пытаться предупредить об угрозе правительственных чиновников и учёных.

Сейчас программист проходит курс терапии для тех, чье психическое здоровье "сломалось" после общения с нейросетью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
