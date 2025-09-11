Солнце молчало, но она пришла: чем удивила очередная геомагнитная буря

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Астроном Александр Киселев высказал предположение, что магнитная буря, достигшая Земли в ночное время 10 сентября, могла возникнуть спонтанно, без видимого влияния солнечной активности.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магнитные бури

Следует отметить, что в ночь с 9 на 10 сентября была зарегистрирована внезапная геомагнитная активность, не предусмотренная предварительными прогнозами, пишет сайт aif.ru.

Хотя обычно такие явления провоцируются солнечными выбросами, в данном случае источник возмущения, по-видимому, имеет иную природу, остающуюся пока загадкой для научного сообщества.

Киселев добавил, что интенсивность магнитной бури, наблюдавшейся в ночь на среду, была оценена как умеренная, достигнув 6 баллов по шкале геомагнитной активности (класс G2).