Солнце молчало, но она пришла: чем удивила очередная геомагнитная буря

Астроном Александр Киселев высказал предположение, что магнитная буря, достигшая Земли в ночное время 10 сентября, могла возникнуть спонтанно, без видимого влияния солнечной активности.
Следует отметить, что в ночь с 9 на 10 сентября была зарегистрирована внезапная геомагнитная активность, не предусмотренная предварительными прогнозами, пишет сайт aif.ru.
Хотя обычно такие явления провоцируются солнечными выбросами, в данном случае источник возмущения, по-видимому, имеет иную природу, остающуюся пока загадкой для научного сообщества.
Киселев добавил, что интенсивность магнитной бури, наблюдавшейся в ночь на среду, была оценена как умеренная, достигнув 6 баллов по шкале геомагнитной активности (класс G2).
