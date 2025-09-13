США накрывает невидимый враг: инфекция с тропических болот уже на американской земле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В 2024 году на юге США зафиксировали редкие случаи смертельно опасной бактериальной инфекции, вызванной микроорганизмом Burkholderia pseudomallei. Два строителя из Джорджии заразились мелиоидозом — болезнью, которая без лечения приводит к летальному исходу в девяти случаях из десяти. На фоне этих заражений учёные начали искать источник опасного патогена, ведь обычно он не встречается в Северной Америке.

Инфекция
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфекция

Опасный микроб и его симптомы

Burkholderia pseudomallei вызывает мелиоидоз — болезнь, сопровождающуюся высокой температурой, сильным кашлем, затруднённым дыханием и мигренями. Без терапии инфекция поражает внутренние органы, и смертность достигает 90%. При своевременном лечении риски снижаются примерно до 40%.

Ранее в США бактерия становилась причиной локальных эпидемиологических инцидентов. Так, в 2021 году были зафиксированы случаи заражения через бытовые спреи с эфирными маслами.

Откуда взялась бактерия?

Главная загадка в том, что Burkholderia pseudomallei эндемична для Юго-Восточной Азии и северной Австралии, где обитает в почве и воде. На территории США она официально не циркулирует. Поэтому исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начали искать объяснение.

Сначала появилась версия о том, что бактерию принёс ураган "Элен", обрушившийся осенью 2024 года на Флориду и Джорджию. Известно, что стихийные бедствия могут "поднимать" споры микроорганизмов из почвы и распространять их. Однако подобные сценарии обычно работают только там, где патоген уже присутствует, а в США он считался отсутствующим.

Генетические улики из прошлого

Чтобы прояснить ситуацию, учёные провели секвенирование генома бактерий, обнаруженных у заболевших рабочих. Результаты оказались неожиданными: генетический код полностью совпал с образцами из двух случаев мелиоидоза, зарегистрированных в Джорджии почти полвека назад — в 1983 и 1989 годах.

Оба пациента имели связь с войной во Вьетнаме: один служил на военной базе, другой участвовал в боевых действиях, где бактерия активно циркулировала. Это натолкнуло исследователей на мысль, что микроб мог быть завезён на юг США вместе с людьми или оборудованием после войны и с тех пор скрытно существовать в почве.

Две гипотезы — ураган или давняя интродукция

Сегодня существуют две версии:

  1. Ураган действительно сыграл роль, "разбудив" бактерии и распространив их.

  2. Патоген давно укоренился в регионе после репатриации ветеранов и техники из Вьетнама и лишь сейчас проявился.

В пользу второй гипотезы говорит генетическая идентичность с образцами 1980-х годов. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после нахождения заражённых почвенных или водных образцов. Пока что в США был зафиксирован лишь один подобный случай: в 2022 году бактерию обнаружили в Миссисипи.

Что дальше

Учёные подчёркивают, что угрозу нельзя недооценивать. Если Burkholderia pseudomallei действительно закрепилась на территории США, это потребует новых мер биобезопасности и мониторинга почвы. В то же время случаи заболевания остаются крайне редкими — ежегодно фиксируется около десятка инфекций, большинство из которых связано с поездками за границу.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
