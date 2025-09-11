Китайские учёные смогли победить старость

Китайские исследователи придумали вакцину со стволовыми клетками для омоложения организма.

Красота зрелости и седины

Она прошла успешное тестирование на приматах.

Китайцы придумали мезенхимальные прогениторные клетки с повышенной устойчивостью к старению с помощью "перепрограммирования" генетических алгоритмов.

Макакам 44 недели внутривенно вводили вакцину два раза в неделю. В итоге у приматов улучшилось состояние кожи, шерсти и когтей — в полном объёме сохранилась мышечная масса.

Препарат также стимулировал выработку сперматозоидов у подопытных макак мужского пола.

Еще у животных благодаря вакцине уменьшился риск развития возрастных дегенеративных заболеваний. Биологический возраст животных снизился примерно на 6-8 лет.