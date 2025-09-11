Китайские учёные смогли победить старость

Китайские исследователи придумали вакцину со стволовыми клетками для омоложения организма.
Она прошла успешное тестирование на приматах.
Китайцы придумали мезенхимальные прогениторные клетки с повышенной устойчивостью к старению с помощью "перепрограммирования" генетических алгоритмов.
Макакам 44 недели внутривенно вводили вакцину два раза в неделю. В итоге у приматов улучшилось состояние кожи, шерсти и когтей — в полном объёме сохранилась мышечная масса.
Препарат также стимулировал выработку сперматозоидов у подопытных макак мужского пола.
Еще у животных благодаря вакцине уменьшился риск развития возрастных дегенеративных заболеваний. Биологический возраст животных снизился примерно на 6-8 лет.
