Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы курите — они умирают: как пассивное курение медленно убивает вашего питомца
Телохранители мотора: эти жидкости спасают двигатель от катастрофы
Добавьте абрикосы в тесто — и пирог получится сочным, слегка влажным, полным тепла и солнечных нот
Эмоции в сторону: Коц объяснил, почему молчание – лучшая реакция на Пугачёву
Фанаты замерли: станет ли Киллиан Мёрфи новым Волан-де-Мортом в Гарри Поттере — откровение актёра
Жатва продолжается, посев идёт: зерновое будущее ЛНР обеспечено
Вещи, которые превращают вашу ванную в химический склад: деньги на ветер и вред дому в одном флаконе
Шевелюра — барометр здоровья: выпадение останавливается там, где его меньше всего ждут
Сербия в огне, Джокович в Афинах: как политический скандал изменил жизнь звезды

Что было до начала? Попытка заглянуть за пределы Большого взрыва переворачивает картину мироздания

3:30
Наука

Учёные давно уверены: наша Вселенная родилась в результате Большого взрыва. Но чем ближе мы подходим к самому началу, тем сильнее рушатся привычные законы физики. Уравнения Эйнштейна, прекрасно описывающие гравитацию и пространство-время, здесь перестают работать. Теперь исследователи полагают, что нашли инструмент, способный приоткрыть эту тайну — численную теорию относительности.

Нобелевская премия не достойна гения
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech
Нобелевская премия не достойна гения

Численная теория относительности: от чёрных дыр к началу времени

Метод появился ещё в 1960-70-е годы, когда нужно было понять, что произойдёт при столкновении чёрных дыр. Тогда на бумаге нельзя было предсказать форму гравитационных волн, но компьютерные модели справились с задачей. В 2015 году, когда LIGO впервые зарегистрировал такие волны, расчёты подтвердились с удивительной точностью.

Теперь эта же техника применяется к более амбициозной проблеме — к первым мгновениям после Большого взрыва. Особый интерес вызывает так называемая космическая инфляция: стремительное расширение Вселенной за доли секунды после её рождения. Без этого процесса космос не был бы таким однородным, каким мы его наблюдаем. Однако что именно стало причиной инфляции — до сих пор загадка.

Когда уравнения перестают работать

Классическая теория относительности отлично описывает макромир, но в экстремальных условиях, подобных тем, что существовали в момент рождения Вселенной, её уравнения становятся неразрешимыми. Именно тут и помогает численный метод: суперкомпьютеры выполняют миллиарды операций, приближая нас к решениям, которые невозможно получить аналитически.

"Если нам удастся численно смоделировать космическую инфляцию, мы сможем найти ключи к новым физическим теориям", — поясняет физик из Королевского колледжа Лондона Юджин Лим.

По словам учёного, это может приблизить нас к пониманию того, что предшествовало Большому взрыву, и даже к гипотезам о множественных вселенных.

Дерзкие гипотезы

Новые модели могут проверить теории, которые сегодня звучат почти как фантастика. Например, сценарий циклической Вселенной предполагает, что наш Большой взрыв был не началом, а "перезапуском" после коллапса предыдущего космоса. Другая гипотеза — мультивселенная, бесконечный набор параллельных миров, сосуществующих с нашим.

Если такие сценарии верны, их следы могут проявиться в численных моделях. Это стало бы прорывом, ведь пока что у человечества нет экспериментальных способов заглянуть в "нулевой момент".

Огромная, но выполнимая задача

Исследование поддерживают Leverhulme Trust и исследовательские советы Великобритании. Работа только начинается: она требует колоссальных вычислительных ресурсов и редкой технической экспертизы. Но если методика подтвердит свою эффективность, результат может оказаться столь же революционным, как открытие гравитационных волн десять лет назад.

На данный момент ясно одно: численная теория относительности открывает дверь к новым знаниям. Возможно, именно за ней скрывается ответ на главный вопрос, который человечество задаёт тысячелетиями: что было до того, как всё началось?

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Наука и техника
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться
Нервный тик стал назойливым гостем: эти простые шаги помогут избавиться от него быстрее
Шарлот не поедет на СВО: суд отказал в неожиданной просьбе
Посадите эти цветы осенью — и весной соседи будут завидовать каждому бутону
Ошибка при встрече с бобром обойдётся дорого: он не просто грызун, а яростный защитник своей территории
Банка взрывает надежды: как зима ломает герметичность и превращает продукты в смертельный сюрприз
Изумрудное платье и загадочная любовь: Гарифуллина и Воробьёв показали редкое фото — фанаты поют оды
Сняли гель-лак — остался шок: ногти превратились в слабые пластинки, спасение оказалось неожиданным
Что было до начала? Попытка заглянуть за пределы Большого взрыва переворачивает картину мироздания
Руины империй и арки в пустыне: какие города Шёлкового пути сохранились до нашего времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.