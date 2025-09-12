Рекордный кристалл ожил в Анабарском районе — добыча получает новый символ могущества

Алмазная отрасль в России снова пополнилась громким открытием. В конце лета на одном из месторождений Якутии был найден уникальный камень весом 262,5 карата. Такая находка подтверждает статус региона как одного из ключевых мировых центров добычи драгоценных минералов.

Где был найден рекордный кристалл

Добыча состоялась на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Именно здесь уже не раз фиксировались крупные открытия.

Камень ювелирного качества извлекла компания "Алмазы Анабара", которая входит в группу "Алроса". В сообщении компании подчеркнули, что речь идёт об исключительном экземпляре, представляющем особую ценность.

"Компания "Алмазы Анабара" группы "Алроса" добыла в конце лета 2024 года на алмазном месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) особо крупный алмаз ювелирного качества. Вес драгоценного камня составил 262,5 карата", — говорится в сообщении.

Второй уникальный камень за год

Эта находка стала второй подобной сенсацией менее чем за двенадцать месяцев. Осенью 2023 года на том же Эбеляхе был найден алмаз весом 390,7 карата. Этот кристалл получил статус крупнейшего ювелирного камня, добытого в России за последние десять лет. Фактически месторождение вновь подтвердило свою уникальность, демонстрируя высокий потенциал.

Значение для российской алмазодобычи

Компания "Алроса" занимает лидирующие позиции в мире по объёмам добычи и запасам алмазов. Основные её месторождения сосредоточены в Якутии и Архангельской области. По данным компании, за последние годы показатели добычи остаются стабильно высокими:

в 2021 году — 32,4 млн карат,

в 2022 году — 35,6 млн карат,

в 2023 году — 34,6 млн карат.

Такие результаты укрепляют позиции России на мировом рынке и позволяют конкурировать с ведущими игроками отрасли.

Якутия — алмазное сердце страны

Республика Саха давно считается ключевым регионом для российской алмазной промышленности. Здесь сосредоточены крупнейшие месторождения, а условия добычи считаются одними из самых сложных в мире. Анабарский район особенно выделяется: именно отсюда поступают самые редкие и ценные находки, привлекающие внимание международных экспертов.

Исторический контекст находок

Открытия крупных кристаллов всегда становятся значимыми событиями в истории отечественной алмазодобычи. Находка 390,7-каратного камня в 2023 году вызвала широкий резонанс не только в России, но и за её пределами. Новый камень весом 262,5 карата продолжает эту серию рекордных открытий, формируя своего рода "галерею" уникальных кристаллов Якутии.

Перспективы отрасли

Сохранение стабильных объёмов добычи и появление столь редких находок усиливают интерес инвесторов и партнёров к российскому рынку. Эксперты отмечают, что подобные открытия укрепляют имидж "Алросы" как компании, способной не только поддерживать плановые показатели, но и удивлять мир исключительными кристаллами.

