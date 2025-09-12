Океан превращают в кран: как Калифорния меняет правила выживания, борясь с засухой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Калифорния давно ищет выход из водного кризиса: частые засухи и растущий спрос на воду подталкивают штат к новым решениям. Одним из самых перспективных проектов стал Water Farm 1 (WF1) — первая в мире подводная система опреснения, способная превращать океанскую воду в питьевую для десятков тысяч жителей. Этот подход объединяет передовые технологии и заботу об экологии, предлагая устойчивый способ обеспечения водных ресурсов.

Атом калифорния
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Атом калифорния

Как работает подводное опреснение

В отличие от привычных наземных заводов, WF1 строится на глубине около 400 метров. Там используется естественное давление океана: оно проталкивает воду через сверхтонкие мембраны, задерживающие соль, микропластик, бактерии, вирусы и даже стойкие химикаты PFAS. Каждый модуль даёт почти 3,8 миллиона литров чистой воды в день. К 2030 году планируется достичь объёма 60 миллионов галлонов.

Главные преимущества технологии:

  1. Энергопотребление снижается на 40% по сравнению с традиционными установками.

  2. Минимальное воздействие на морскую жизнь и донные экосистемы.

  3. Практически неисчерпаемый источник воды — Тихий океан.

Вызовы Калифорнии и ответ проекта

Штат остро нуждается в надёжных источниках: снижение стока рек, испаряющиеся резервуары и сокращение снежных шапок подрывают привычные системы снабжения. WF1 становится альтернативой: вместо зависимости от осадков и рек вода берётся напрямую из океана и сразу превращается в питьевую.

Проект реализуется в партнёрстве: к нему подключены Муниципальный водный округ Лас-Вирхенес, отвечающий за снабжение 70 000 жителей, и ещё шесть агентств Калифорнии. Совместная работа позволяет объединить мощности и встроить новый источник в существующую инфраструктуру.

Доставка и распределение воды

Само производство — лишь часть задачи. Чтобы вода дошла до всех, разработана система межведомственного обмена через сеть Столичного водного округа. Например, города вроде Бербанк не могут напрямую подключиться к модулям, но получают свою долю через распределительные каналы. Такой подход обеспечивает справедливое распределение и учитывает приоритеты сообществ.

Пилотный проект и результаты

Весной 2025 года прошли первые испытания. Модули подтвердили высокую эффективность: вода получилась отличного качества, а воздействие на морскую экосистему оказалось минимальным. Эти данные стали основанием для масштабирования — впереди экологическая экспертиза и окончательное определение размеров будущего объекта.

Шаг к устойчивому будущему

WF1 показывает, что инновации могут сочетать практичность и экологичность. Подводное опреснение даёт шанс Калифорнии справиться с хронической нехваткой воды и при этом сохранить океанские экосистемы. Более того, проект может стать моделью для других регионов мира, где засухи и рост потребления ставят под угрозу водную безопасность.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
