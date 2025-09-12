5 миллиардов визитов в месяц: кто на самом деле кормит популярность ChatGPT

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект уже стал частью повседневности миллионов людей, а ChatGPT — его самый известный представитель. Однако уровень популярности и частота использования этой технологии заметно отличаются от страны к стране. Недавняя инфографика Visual Capitalist на основе опроса GPO-AI 2024 показала любопытные закономерности.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина у компьютера

Индия — мировой лидер

Согласно данным, больше всего ежедневно пользуются ChatGPT жители Индии — 36% респондентов заявили, что обращаются к сервису каждый день. Для сравнения: в среднем по всем странам этот показатель составляет 17%. На противоположном полюсе оказалась Япония, где ежедневное использование почти в четыре раза ниже.

Высокая активность характерна и для Пакистана (28%), Кении (27%), Китая (24%) и Бразилии (21%). В то же время в Австралии, Италии, Германии, Чили и Аргентине ежедневный показатель не превышает 9%.

Европейский тренд — редкое использование

В Европе и Японии ChatGPT интегрирован в жизнь заметно слабее. Так, в Португалии и Польше 44% опрошенных признались, что пользуются им лишь время от времени. Схожая ситуация в Великобритании и Японии — 42%. Эти цифры говорят о том, что для значительной части населения сервис пока не стал рабочим инструментом на каждый день.

Недельная и месячная активность

Особое место занимает Китай: почти половина опрошенных там (49%) используют ChatGPT еженедельно. В США и Южной Африке, напротив, выше всего доля тех, кто предпочитает ежемесячное обращение — по 21%.

Во Франции статистика выглядит умеренно: 12% жителей используют чат-бота ежедневно, 27% раз в неделю, 16% раз в месяц и 43% — редко. Это подтверждает, что Европа пока отстает по уровню вовлеченности.

Популярность и ограничения

Интересно, что рост аудитории ChatGPT происходит несмотря на то, что в некоторых странах он запрещён. В их числе Китай, Россия, Иран, Йемен и Демократическая Республика Конго. Тем не менее, обходные пути и аналоги делают сервис доступным даже там, где официально он заблокирован.

Кроме того, на фоне бурного роста аудитории появляются вопросы о влиянии технологий на психику. Недавно OpenAI наняла психиатра, которому предстоит изучать поведение ChatGPT и возможные последствия для пользователей.