Вода, скрытая глубже Чёрного моря: тайна, которую Амазонка прячет под собой

Под землёй порой скрываются удивительные явления, и одно из них — легендарная "река" Хамза, которую учёные обнаружили под бассейном Амазонки. Её история началась с сенсационного заявления, но очень быстро превратилась в предмет жарких научных споров.
В конце XX века бразильская компания Petrobras пробурила сотни скважин в поисках нефти и газа. Спустя десятилетия данные температурных измерений этих скважин пригодились геофизикам. Они заметили: на глубине фиксировались аномалии, характерные для присутствия больших объёмов воды.
На основе математического моделирования исследователи во главе с Элизабет Пиментель предположили, что глубоко под Амазонкой существует гигантское подземное течение. В 2011 году на заседании Геофизического общества Бразилии миру представили открытие — "реку" Хамза.
Учёные заявили: Хамза почти повторяет путь Амазонки, растянувшись более чем на 6000 километров. Её ширина колеблется от 200 до 400 км, а глубина залегания достигает 4000 м.
Вода поступает сверху, просачиваясь через рыхлые породы и трещины. Потоки собираются в обширный горизонт, постепенно смещаясь к Атлантике. Более того, авторы открытия утверждали, что выход Хамзы в океан способен даже опреснять морскую воду в районе подводного устья.
Несмотря на впечатляющие масштабы, по ряду параметров Хамза серьёзно уступает своей наземной "сестре". Если Амазонка несёт в Атлантику 133 000 м³/сек воды, то подземное течение едва достигает 3100 м³/сек — меньше 3 % от объёма настоящей реки.
Ещё более разочаровывает скорость движения. Вода в Хамзе перемещается всего на 100 м в год, что сравнимо с ледниками, сползающими с гор. Журчащего потока там нет — это скорее медленное просачивание через осадочные породы.
"Прежде всего, слово "река" следует вычеркнуть — это вообще не река", — отметил геолог Хорхе Фигейредо.
Скептики приводят два основных аргумента. Во-первых, на глубине в тысячи метров вода обычно минерализована: контакт с породами делает её солёной. Во-вторых, геологическое строение региона неоднородно — рыхлые слои перемежаются твёрдыми массивами. Поэтому путь воды к океану вовсе не очевиден.
Даже сам Валия Хамза, в честь которого назвали подземное течение, признал, что речь идёт не о реке, а скорее о водоносном горизонте или гипотетическом подземном потоке.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальное природное образование
|Скорость течения минимальна
|Огромная протяжённость и ширина
|Низкий расход воды (3 % от Амазонки)
|Возможное влияние на состав океанской воды
|Вода, вероятно, минерализована
|Дублирование Амазонки на другом уровне
|Нет единого русла, только просачивание
|Параметр
|Амазонка
|Хамза
|Длина
|6400 км
|6000 км
|Ширина
|1-100 км (дельта 340 км)
|200-400 км
|Глубина залегания
|поверхность
|до 4000 м
|Расход воды
|133 000 м³/сек
|3100 м³/сек
|Скорость течения
|до 7 км/ч
|100 м/год
Использовать старые данные (буровые скважины, карты) для новых исследований.
Сопоставлять температурные аномалии с возможным движением подземных вод.
Проверять гипотезы математическим моделированием.
Обязательно дополнять теорию полевыми исследованиями.
Миф: Хамза — вторая Амазонка.
Правда: это медленно движущийся водоносный горизонт.
Миф: вода там пресная и опресняет океан.
Правда: на такой глубине вода почти всегда минерализована.
Миф: Хамза открыта официально.
Правда: публикаций в научных журналах не было, только сообщения СМИ.
Можно ли называть Хамзу рекой?
Нет, корректнее говорить "водоносный горизонт" или "подземное течение".
Сколько воды переносит Хамза?
Примерно 3100 м³/сек, что составляет менее 3 % от Амазонки.
Где начинается подземное течение?
Исток предполагается на территории Перу, где вода уходит вниз сквозь рыхлые породы.
1500 год — мореплаватель Пинсон впервые описывает "Пресное море" у устья Амазонки.
1970-1980-е — Petrobras бурит глубокие скважины в регионе.
2011 год — официальное заявление об открытии "реки" Хамза.
Ошибка: называть Хамзу полноценной рекой.
Последствие: путаница в научной среде и СМИ.
Альтернатива: обозначать её как "водоносный горизонт" или "подземное течение".
А что если исследования подтвердят, что Хамза действительно имеет выход в Атлантику? Тогда перед учёными откроется новая глава понимания подземной гидросистемы планеты. Возможно, такие гигантские горизонты есть и под другими крупными реками мира.
Амазонка вносит в Атлантику столько пресной воды, что её устье заметно из космоса.
В подземных горизонтах вода может "ждать" своего выхода миллионы лет.
Если бы скорость Хамзы увеличить хотя бы в 1000 раз, её можно было бы считать второй великой рекой Южной Америки.
