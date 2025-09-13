Вода, скрытая глубже Чёрного моря: тайна, которую Амазонка прячет под собой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:19
Наука

Под землёй порой скрываются удивительные явления, и одно из них — легендарная "река" Хамза, которую учёные обнаружили под бассейном Амазонки. Её история началась с сенсационного заявления, но очень быстро превратилась в предмет жарких научных споров.

Река Амазонка
Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амазонка

Первые шаги к открытию

В конце XX века бразильская компания Petrobras пробурила сотни скважин в поисках нефти и газа. Спустя десятилетия данные температурных измерений этих скважин пригодились геофизикам. Они заметили: на глубине фиксировались аномалии, характерные для присутствия больших объёмов воды.

На основе математического моделирования исследователи во главе с Элизабет Пиментель предположили, что глубоко под Амазонкой существует гигантское подземное течение. В 2011 году на заседании Геофизического общества Бразилии миру представили открытие — "реку" Хамза.

Масштабы, которые поражают

Учёные заявили: Хамза почти повторяет путь Амазонки, растянувшись более чем на 6000 километров. Её ширина колеблется от 200 до 400 км, а глубина залегания достигает 4000 м.

Вода поступает сверху, просачиваясь через рыхлые породы и трещины. Потоки собираются в обширный горизонт, постепенно смещаясь к Атлантике. Более того, авторы открытия утверждали, что выход Хамзы в океан способен даже опреснять морскую воду в районе подводного устья.

Почему это "река" только в кавычках

Несмотря на впечатляющие масштабы, по ряду параметров Хамза серьёзно уступает своей наземной "сестре". Если Амазонка несёт в Атлантику 133 000 м³/сек воды, то подземное течение едва достигает 3100 м³/сек — меньше 3 % от объёма настоящей реки.

Ещё более разочаровывает скорость движения. Вода в Хамзе перемещается всего на 100 м в год, что сравнимо с ледниками, сползающими с гор. Журчащего потока там нет — это скорее медленное просачивание через осадочные породы.

"Прежде всего, слово "река" следует вычеркнуть — это вообще не река", — отметил геолог Хорхе Фигейредо.

Сомнения учёных

Скептики приводят два основных аргумента. Во-первых, на глубине в тысячи метров вода обычно минерализована: контакт с породами делает её солёной. Во-вторых, геологическое строение региона неоднородно — рыхлые слои перемежаются твёрдыми массивами. Поэтому путь воды к океану вовсе не очевиден.

Даже сам Валия Хамза, в честь которого назвали подземное течение, признал, что речь идёт не о реке, а скорее о водоносном горизонте или гипотетическом подземном потоке.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальное природное образование Скорость течения минимальна
Огромная протяжённость и ширина Низкий расход воды (3 % от Амазонки)
Возможное влияние на состав океанской воды Вода, вероятно, минерализована
Дублирование Амазонки на другом уровне Нет единого русла, только просачивание

Сравнение с Амазонкой

Параметр Амазонка Хамза
Длина 6400 км 6000 км
Ширина 1-100 км (дельта 340 км) 200-400 км
Глубина залегания поверхность до 4000 м
Расход воды 133 000 м³/сек 3100 м³/сек
Скорость течения до 7 км/ч 100 м/год

Советы шаг за шагом: что можно "подсмотреть" у геологов

  1. Использовать старые данные (буровые скважины, карты) для новых исследований.

  2. Сопоставлять температурные аномалии с возможным движением подземных вод.

  3. Проверять гипотезы математическим моделированием.

  4. Обязательно дополнять теорию полевыми исследованиями.

Мифы и правда

  • Миф: Хамза — вторая Амазонка.

  • Правда: это медленно движущийся водоносный горизонт.

  • Миф: вода там пресная и опресняет океан.

  • Правда: на такой глубине вода почти всегда минерализована.

  • Миф: Хамза открыта официально.

  • Правда: публикаций в научных журналах не было, только сообщения СМИ.

FAQ

Можно ли называть Хамзу рекой?

Нет, корректнее говорить "водоносный горизонт" или "подземное течение".

Сколько воды переносит Хамза?

Примерно 3100 м³/сек, что составляет менее 3 % от Амазонки.

Где начинается подземное течение?

Исток предполагается на территории Перу, где вода уходит вниз сквозь рыхлые породы.

Исторический контекст

  • 1500 год — мореплаватель Пинсон впервые описывает "Пресное море" у устья Амазонки.

  • 1970-1980-е — Petrobras бурит глубокие скважины в регионе.

  • 2011 год — официальное заявление об открытии "реки" Хамза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: называть Хамзу полноценной рекой.

  • Последствие: путаница в научной среде и СМИ.

  • Альтернатива: обозначать её как "водоносный горизонт" или "подземное течение".

А что если…

А что если исследования подтвердят, что Хамза действительно имеет выход в Атлантику? Тогда перед учёными откроется новая глава понимания подземной гидросистемы планеты. Возможно, такие гигантские горизонты есть и под другими крупными реками мира.

Интересные факты

  1. Амазонка вносит в Атлантику столько пресной воды, что её устье заметно из космоса.

  2. В подземных горизонтах вода может "ждать" своего выхода миллионы лет.

  3. Если бы скорость Хамзы увеличить хотя бы в 1000 раз, её можно было бы считать второй великой рекой Южной Америки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
