Мутация, что переписала медицину: золотая кровь — спасение и проклятие одновременно

Наука

Редчайшие медицинские феномены всегда вызывают интерес, и "золотая" кровь — один из таких случаев. На планете живут всего несколько десятков человек с этим уникальным признаком, и их судьбы часто связаны с серьёзными испытаниями.

Что означают группы крови

Кровь человека имеет разные вариации по составу антигенов, которые расположены на поверхности эритроцитов. Наиболее известные системы — это ABO и резус-фактор. В них выделяют привычные нам группы: I, II, III, IV и резус-положительный или отрицательный показатель. Но учёные открыли гораздо больше — 47 систем и сотни антигенов, влияющих на совместимость крови.

Главное значение всех этих классификаций связано с переливанием крови. Если антигены не совпадают, иммунитет воспринимает чужую кровь как врага, и последствия могут быть смертельными.

Зачем делят людей по группам крови

Врачи должны знать группу и резус-фактор пациента, чтобы подобрать донорскую кровь. Люди с первой группой часто выступают донорами, потому что их кровь можно переливать большинству. А обладатели четвёртой группы — наоборот, универсальные реципиенты, им подходит почти любая кровь.

Резус-фактор определяют по наличию антигена D. Если он отсутствует, кровь считается резус-отрицательной. Таких людей около 15% на Земле.

Загадка "золотой" крови

Rh null, или "золотая" кровь, — это полное отсутствие всех резус-антигенов. Такое открытие сделали в 1961 году в Австралии, и оно перевернуло медицинские представления: раньше врачи думали, что жить без резус-фактора невозможно.

Эта кровь подходит для переливания почти всем людям с редкими резус-типами, поэтому она ценна, как золото. Но найти донора чрезвычайно трудно. За всю историю зарегистрированы лишь несколько десятков случаев Rh null.

Откуда берётся Rh null

Причина — генетическая мутация в генах, отвечающих за работу резус-фактора. Иногда мутация передаётся по наследству, и в одной семье может быть несколько носителей. Учёные заметили: вероятность выше у детей родителей, состоящих в близком родстве.

Жизнь с самой редкой кровью

Люди с Rh null сталкиваются с особыми проблемами:

Сложности с донорством. При срочной операции найти подходящую кровь почти невозможно. Решение — аутодонорство: человек заранее сдаёт свою кровь для будущих переливаний. Так, в Москве в 2015 году успешно оперировали женщину с "золотой" кровью, используя её собственные запасы. Анемия. Отсутствие антигенов влияет на форму эритроцитов, и иммунная система может воспринимать их как "неправильные". В результате клетки разрушаются, развивается анемия с хронической усталостью и риском сердечных заболеваний. Беременность. У женщин возможен резус-конфликт с ребёнком, унаследовавшим положительный резус от отца. Это грозит осложнениями, включая выкидыш. Поэтому такие пациентки должны находиться под строгим медицинским контролем. Вероятные болезни. Исследователи предполагают связь нулевого резуса с повышенным риском язвы желудка и некоторых видов рака, хотя данных пока слишком мало.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальная универсальность при переливании редким пациентам Крайняя редкость доноров Возможность использовать для медицинских исследований Риск анемии и осложнений Редкость делает человека объектом особого медицинского внимания Трудности при беременности Сравнение с другими группами Группа крови Совместимость Частота в мире I (0) Универсальный донор Очень распространена IV (AB) Универсальный реципиент Редкая, но не уникальная Rh null Универсальна для резус-системы Менее 50 человек на Земле Советы шаг за шагом Знать свою группу крови и резус-фактор. При редкой крови заранее обсудить с врачом возможность аутодонорства. Женщинам с Rh null при планировании беременности проходить генетическое консультирование. Хранить медицинские документы и носить карту с указанием редкой группы крови. Мифы и правда Миф: "Золотая" кровь даёт сверхспособности.

Правда: никакого "суперздоровья" нет, скорее наоборот, есть риски.

Миф: такие люди никогда не могут заболеть.

Правда: они подвержены тем же болезням, а иногда и более высоким рискам.

Миф: наличие Rh null можно определить по внешности.

Правда: выявить её возможно только лабораторно. FAQ Сколько стоит "золотая" кровь? Её невозможно купить — она не продаётся, а предоставляется только в медицинских целях. Можно ли сохранить свою кровь про запас? Да, для редких групп практикуют заморозку в криобанках. Что лучше: универсальная донорская кровь или "золотая"? Для большинства переливаний используют обычные группы, а "золотая" нужна только в самых уникальных случаях. Исторический контекст 1961 год стал переломным моментом: врачи впервые увидели человека без резус-антигенов. С тех пор подобные случаи фиксировались в Австралии, Японии, Китае, Иране, Латинской Америке и России. Каждое открытие добавляло знаний в гематологию. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: полагаться, что донор найдётся в любой момент.

→ Последствие: невозможность переливания при операции.

→ Альтернатива: сдавать свою кровь заранее.

Ошибка: игнорировать риск при беременности.

→ Последствие: осложнения у ребёнка.

→ Альтернатива: постоянное наблюдение у специалистов. А что если… …людей с Rh null станет больше? Это помогло бы медицине, ведь универсальная "золотая" кровь спасла бы тысячи жизней. Но в то же время увеличилось бы число людей с рисками анемии и осложнений. Интересные факты У обладателей Rh null кровь можно хранить в замороженном виде десятилетиями. Международные базы данных фиксируют таких доноров, чтобы их можно было найти в экстренной ситуации. В Японии "золотая" кровь изучается особенно активно благодаря развитой системе скрининга.