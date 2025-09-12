Мутация, что переписала медицину: золотая кровь — спасение и проклятие одновременно

Редчайшие медицинские феномены всегда вызывают интерес, и "золотая" кровь — один из таких случаев. На планете живут всего несколько десятков человек с этим уникальным признаком, и их судьбы часто связаны с серьёзными испытаниями.
Кровь человека имеет разные вариации по составу антигенов, которые расположены на поверхности эритроцитов. Наиболее известные системы — это ABO и резус-фактор. В них выделяют привычные нам группы: I, II, III, IV и резус-положительный или отрицательный показатель. Но учёные открыли гораздо больше — 47 систем и сотни антигенов, влияющих на совместимость крови.
Главное значение всех этих классификаций связано с переливанием крови. Если антигены не совпадают, иммунитет воспринимает чужую кровь как врага, и последствия могут быть смертельными.
Врачи должны знать группу и резус-фактор пациента, чтобы подобрать донорскую кровь. Люди с первой группой часто выступают донорами, потому что их кровь можно переливать большинству. А обладатели четвёртой группы — наоборот, универсальные реципиенты, им подходит почти любая кровь.
Резус-фактор определяют по наличию антигена D. Если он отсутствует, кровь считается резус-отрицательной. Таких людей около 15% на Земле.
Rh null, или "золотая" кровь, — это полное отсутствие всех резус-антигенов. Такое открытие сделали в 1961 году в Австралии, и оно перевернуло медицинские представления: раньше врачи думали, что жить без резус-фактора невозможно.
Эта кровь подходит для переливания почти всем людям с редкими резус-типами, поэтому она ценна, как золото. Но найти донора чрезвычайно трудно. За всю историю зарегистрированы лишь несколько десятков случаев Rh null.
Причина — генетическая мутация в генах, отвечающих за работу резус-фактора. Иногда мутация передаётся по наследству, и в одной семье может быть несколько носителей. Учёные заметили: вероятность выше у детей родителей, состоящих в близком родстве.
Люди с Rh null сталкиваются с особыми проблемами:
Сложности с донорством. При срочной операции найти подходящую кровь почти невозможно. Решение — аутодонорство: человек заранее сдаёт свою кровь для будущих переливаний. Так, в Москве в 2015 году успешно оперировали женщину с "золотой" кровью, используя её собственные запасы.
Анемия. Отсутствие антигенов влияет на форму эритроцитов, и иммунная система может воспринимать их как "неправильные". В результате клетки разрушаются, развивается анемия с хронической усталостью и риском сердечных заболеваний.
Беременность. У женщин возможен резус-конфликт с ребёнком, унаследовавшим положительный резус от отца. Это грозит осложнениями, включая выкидыш. Поэтому такие пациентки должны находиться под строгим медицинским контролем.
Вероятные болезни. Исследователи предполагают связь нулевого резуса с повышенным риском язвы желудка и некоторых видов рака, хотя данных пока слишком мало.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная универсальность при переливании редким пациентам
|Крайняя редкость доноров
|Возможность использовать для медицинских исследований
|Риск анемии и осложнений
|Редкость делает человека объектом особого медицинского внимания
|Трудности при беременности
|Группа крови
|Совместимость
|Частота в мире
|I (0)
|Универсальный донор
|Очень распространена
|IV (AB)
|Универсальный реципиент
|Редкая, но не уникальная
|Rh null
|Универсальна для резус-системы
|Менее 50 человек на Земле
Знать свою группу крови и резус-фактор.
При редкой крови заранее обсудить с врачом возможность аутодонорства.
Женщинам с Rh null при планировании беременности проходить генетическое консультирование.
Хранить медицинские документы и носить карту с указанием редкой группы крови.
Миф: "Золотая" кровь даёт сверхспособности.
Правда: никакого "суперздоровья" нет, скорее наоборот, есть риски.
Миф: такие люди никогда не могут заболеть.
Правда: они подвержены тем же болезням, а иногда и более высоким рискам.
Миф: наличие Rh null можно определить по внешности.
Правда: выявить её возможно только лабораторно.
Сколько стоит "золотая" кровь?
Её невозможно купить — она не продаётся, а предоставляется только в медицинских целях.
Можно ли сохранить свою кровь про запас?
Да, для редких групп практикуют заморозку в криобанках.
Что лучше: универсальная донорская кровь или "золотая"?
Для большинства переливаний используют обычные группы, а "золотая" нужна только в самых уникальных случаях.
1961 год стал переломным моментом: врачи впервые увидели человека без резус-антигенов. С тех пор подобные случаи фиксировались в Австралии, Японии, Китае, Иране, Латинской Америке и России. Каждое открытие добавляло знаний в гематологию.
Ошибка: полагаться, что донор найдётся в любой момент.
→ Последствие: невозможность переливания при операции.
→ Альтернатива: сдавать свою кровь заранее.
Ошибка: игнорировать риск при беременности.
→ Последствие: осложнения у ребёнка.
→ Альтернатива: постоянное наблюдение у специалистов.
…людей с Rh null станет больше? Это помогло бы медицине, ведь универсальная "золотая" кровь спасла бы тысячи жизней. Но в то же время увеличилось бы число людей с рисками анемии и осложнений.
У обладателей Rh null кровь можно хранить в замороженном виде десятилетиями.
Международные базы данных фиксируют таких доноров, чтобы их можно было найти в экстренной ситуации.
В Японии "золотая" кровь изучается особенно активно благодаря развитой системе скрининга.
