Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров

Абхазская пещера Верёвкина уже несколько лет носит титул глубочайшей в мире. Спелеологи преодолели более двух километров подземных шахт и лабиринтов, чтобы достичь отметки 2212 метров. Но главной сенсацией оказалась не только сама глубина, а то, что удалось найти в её тёмном подземном царстве.
Верёвкина была обнаружена в 1968 году красноярскими спелеологами. Первое время её знали как С-115 — по глубине первого спуска. Вход даже потеряли, и лишь в 80-х снова вернулись к исследованию. Название пещера получила в честь Александра Верёвкина, погибшего в Кабардино-Балкарии.
Долгие годы считалось, что соседняя пещера Крубера глубже, но в 2017 году группа под руководством Рудольфа Баландина установила новый рекорд — 2204 метра. Год спустя отметку уточнили: 2212 м. Так пещера оказалась глубже самого Чёрного моря.
Чтобы добраться до дна, спелеологам потребовалась неделя. Ходы извилистые, часто обрываются тупиками и завалами. Температура низкая, воздух беден кислородом, давление выше, чем на поверхности. Каждый шаг приходилось проверять, используя специализированное оборудование и страховку.
На середине маршрута исследователи наткнулись на трагическую находку — тело спелеолога Сергея Козеева, который погиб в одиночной экспедиции от переохлаждения.
На глубине в 2212 метров экспедиция открыла необычное озеро, которое получило название "Последняя стоянка Немо". Его глубина составила около 9 метров. Но главное — в воде и на берегах нашли жизнь.
Здесь обитают около двадцати ранее неизвестных науке видов организмов. Все они адаптировались к вечной темноте, существуя без доступа солнечного света. Основу их питания составляют хемосинтетические бактерии, перерабатывающие неорганику. Над ними выстроена целая цепочка живых существ — от мелких рачков до хищных форм наподобие скорпионов.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные научные открытия
|Чрезвычайная опасность для участников экспедиций
|Возможность изучать эволюцию в экстремальных условиях
|Низкая температура и недостаток кислорода
|Мировой рекорд и признание в Книге рекордов Гиннесса
|Высокие затраты на исследования и риски для жизни
|Пещера
|Глубина (м)
|Год рекорда
|Особенности
|Верёвкина
|2212
|2018
|Самая глубокая пещера планеты, подземное озеро, новые виды организмов
|Крубера
|2199
|2012
|Второе место по глубине, исследовалась активнее в 2000-х
Подготовка: спелеологическое снаряжение, теплая одежда, дыхательные системы.
Планирование: команда из опытных исследователей, минимум неделя времени.
Безопасность: постоянная страховка, контроль кислорода, поддержка с поверхности.
Исследование: фиксировать маршруты, оставлять метки, использовать подводное оборудование для изучения озера.
Документация: образцы организмов хранить в специальных контейнерах, вести фото- и видеосъемку.
Миф: в самых глубоких пещерах не может быть жизни.
Правда: в Верёвкиной нашли 20 новых видов, существующих без солнечного света.
Миф: глубина Чёрного моря непревзойдённа.
Правда: Верёвкина глубже на несколько метров.
Можно ли спуститься в пещеру туристу?
Нет, это крайне опасный объект. Спуски совершают только профессионалы.
Почему пещера так глубока?
Верёвкина — карстовый колодец, образовавшийся в горных породах из-за подземных вод.
Что планируют искать дальше?
Учёные надеются найти новые ходы, возможно — ещё более глубокие. Также продолжается изучение подземных организмов.
Ошибка: спуск без команды и подготовки.
Последствие: риск гибели, как в случае Сергея Козеева.
Альтернатива: участие только в составе подготовленных групп с поддержкой специалистов.
Ошибка: недооценка глубины и кислородного дефицита.
Последствие: потеря сознания, остановка дыхания.
Альтернатива: использование кислородного оборудования и постоянный контроль состояния.
Если будет найден новый, ещё более глубокий ход, Верёвкина может уйти на отметку за 2300 метров. Это изменит представления о геологии Кавказа и подземных экосистемах планеты.
Пещера глубже Чёрного моря.
Все спуски фиксируются в международных картах спелеологических рекордов.
Найденные организмы могут подсказать, как жизнь выживает в экстремальных условиях — это интересно даже для астробиологии.
