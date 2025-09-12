Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Абхазская пещера Верёвкина уже несколько лет носит титул глубочайшей в мире. Спелеологи преодолели более двух километров подземных шахт и лабиринтов, чтобы достичь отметки 2212 метров. Но главной сенсацией оказалась не только сама глубина, а то, что удалось найти в её тёмном подземном царстве.

Подземное озеро пещеры Верёвкина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подземное озеро пещеры Верёвкина

Подземный рекордсмен

Верёвкина была обнаружена в 1968 году красноярскими спелеологами. Первое время её знали как С-115 — по глубине первого спуска. Вход даже потеряли, и лишь в 80-х снова вернулись к исследованию. Название пещера получила в честь Александра Верёвкина, погибшего в Кабардино-Балкарии.

Долгие годы считалось, что соседняя пещера Крубера глубже, но в 2017 году группа под руководством Рудольфа Баландина установила новый рекорд — 2204 метра. Год спустя отметку уточнили: 2212 м. Так пещера оказалась глубже самого Чёрного моря.

Сложности пути

Чтобы добраться до дна, спелеологам потребовалась неделя. Ходы извилистые, часто обрываются тупиками и завалами. Температура низкая, воздух беден кислородом, давление выше, чем на поверхности. Каждый шаг приходилось проверять, используя специализированное оборудование и страховку.

На середине маршрута исследователи наткнулись на трагическую находку — тело спелеолога Сергея Козеева, который погиб в одиночной экспедиции от переохлаждения.

Подземное озеро

На глубине в 2212 метров экспедиция открыла необычное озеро, которое получило название "Последняя стоянка Немо". Его глубина составила около 9 метров. Но главное — в воде и на берегах нашли жизнь.

Здесь обитают около двадцати ранее неизвестных науке видов организмов. Все они адаптировались к вечной темноте, существуя без доступа солнечного света. Основу их питания составляют хемосинтетические бактерии, перерабатывающие неорганику. Над ними выстроена целая цепочка живых существ — от мелких рачков до хищных форм наподобие скорпионов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальные научные открытия Чрезвычайная опасность для участников экспедиций
Возможность изучать эволюцию в экстремальных условиях Низкая температура и недостаток кислорода
Мировой рекорд и признание в Книге рекордов Гиннесса Высокие затраты на исследования и риски для жизни

Сравнение: Верёвкина и Крубера

Пещера Глубина (м) Год рекорда Особенности
Верёвкина 2212 2018 Самая глубокая пещера планеты, подземное озеро, новые виды организмов
Крубера 2199 2012 Второе место по глубине, исследовалась активнее в 2000-х

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Подготовка: спелеологическое снаряжение, теплая одежда, дыхательные системы.

  2. Планирование: команда из опытных исследователей, минимум неделя времени.

  3. Безопасность: постоянная страховка, контроль кислорода, поддержка с поверхности.

  4. Исследование: фиксировать маршруты, оставлять метки, использовать подводное оборудование для изучения озера.

  5. Документация: образцы организмов хранить в специальных контейнерах, вести фото- и видеосъемку.

Мифы и правда

  • Миф: в самых глубоких пещерах не может быть жизни.

  • Правда: в Верёвкиной нашли 20 новых видов, существующих без солнечного света.

  • Миф: глубина Чёрного моря непревзойдённа.

  • Правда: Верёвкина глубже на несколько метров.

FAQ

Можно ли спуститься в пещеру туристу?

Нет, это крайне опасный объект. Спуски совершают только профессионалы.

Почему пещера так глубока?

Верёвкина — карстовый колодец, образовавшийся в горных породах из-за подземных вод.

Что планируют искать дальше?

Учёные надеются найти новые ходы, возможно — ещё более глубокие. Также продолжается изучение подземных организмов.

Исторический контекст

  • 1968 — открытие пещеры, первоначальное название С-115.
  • 1987 — глубина 427 м, присвоено имя Верёвкина.
  • 2000-е — возобновление исследований.
  • 2017 — достижение глубины 2204 м, мировой рекорд.
  • 2018 — окончательная отметка 2212 м, признание в Книге рекордов Гиннесса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спуск без команды и подготовки.

  • Последствие: риск гибели, как в случае Сергея Козеева.

  • Альтернатива: участие только в составе подготовленных групп с поддержкой специалистов.

  • Ошибка: недооценка глубины и кислородного дефицита.

  • Последствие: потеря сознания, остановка дыхания.

  • Альтернатива: использование кислородного оборудования и постоянный контроль состояния.

А что если…

Если будет найден новый, ещё более глубокий ход, Верёвкина может уйти на отметку за 2300 метров. Это изменит представления о геологии Кавказа и подземных экосистемах планеты.

Три любопытных факта

  1. Пещера глубже Чёрного моря.

  2. Все спуски фиксируются в международных картах спелеологических рекордов.

  3. Найденные организмы могут подсказать, как жизнь выживает в экстремальных условиях — это интересно даже для астробиологии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
