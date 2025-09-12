Загадочная чаша из Александрии: историки ломают копья над одной фразой

3:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В водах у побережья Александрии археологи обнаружили необычную чашу, которая сразу привлекла внимание историков. Её в 2008 году поднял со дна французский морской археолог Франк Годдио во время исследования затопленного участка древнего острова Антиродос. На поверхности чаши выгравирована греческая надпись: DIA CHRSTOU O GOISTAIS. Перевод этой фразы остаётся предметом оживлённой научной дискуссии: одни видят в ней упоминание о Христе как о "певце" или "волшебнике", другие считают, что речь идёт о совсем ином персонаже или даже о техническом термине.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводные раскопки в Акре

Контекст открытия

Место находки также подогревает интерес. Антиродос когда-то был частью портового комплекса Александрии и, по мнению некоторых исследователей, именно там находился дворец Клеопатры. В I веке город был точкой пересечения множества культур и религий: языческих культов, иудаизма и зарождавшегося христианства. Форма чаши напоминает сосуды, использовавшиеся в древнеегипетских ритуалах гадания, что добавляет находке мистический оттенок и расширяет возможности её интерпретации.

Дискуссии в научном сообществе

Не все специалисты согласны трактовать надпись как прямое упоминание Иисуса Христа. Археолог Берт Смит считает, что слово может относиться к человеку по имени Крестос, связанному с группой "огоистов". Эпиграфист Клаус Халлоф поддерживает эту версию, указывая на возможные связи с малоизвестными культовыми божествами. Другие эксперты, включая Стива Синглтона, предлагают перевод вроде "[Дано] по доброте магам". А историк Дьердь Немет выдвигает практическую гипотезу: чаша могла использоваться для приготовления мазей, а слово "Христос" относилось к самому помазанию.

Возможные исторические последствия

Если же надпись действительно связана с именем Иисуса Христа, значение находки трудно переоценить. Она может стать первым материальным свидетельством существования и влияния Христа уже в I веке, задолго до появления большинства письменных источников. Кроме того, это расширит представления о раннем распространении христианства в Египте — регионе, известном своими богословскими школами и активным взаимодействием с греческой философией и египетскими культами. Александрия, центр образования и религиозных инноваций, могла оказаться одной из первых точек, где христианство пустило корни.

Значение находки

Чаша из Александрии остаётся загадкой, соединяющей археологию, историю религий и филологию. Независимо от окончательной интерпретации, она демонстрирует сложность культурных процессов, происходивших в Средиземноморье две тысячи лет назад, и напоминает, как тесно переплетались миф, вера и наука в становлении человеческой цивилизации.