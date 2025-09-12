Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Напиток, который согревает лучше пледа: секрет яблочно-грушевого компота
Почему ванная пахнет затхлостью даже после уборки? Виновата одна ваша привычка
Два миллиардера, два пути в космос: на чьей стороне окажется будущее человечества
После картофеля грядка может погибнуть: как правильно провести севооборот
Карпин готовится к дерби: Бителло заинтриговал своим заявлением о физической форме тренера
Татьяна Куртукова попала под прицел Украины: что стоит за решением Миротворца*
Не смотрите кошке в глаза: почему ваш пристальный взгляд для неё — объявление войны
Мечта о доме ближе: Сбербанк снижает ипотечные ставки

Загадочная чаша из Александрии: историки ломают копья над одной фразой

3:06
Наука

В водах у побережья Александрии археологи обнаружили необычную чашу, которая сразу привлекла внимание историков. Её в 2008 году поднял со дна французский морской археолог Франк Годдио во время исследования затопленного участка древнего острова Антиродос. На поверхности чаши выгравирована греческая надпись: DIA CHRSTOU O GOISTAIS. Перевод этой фразы остаётся предметом оживлённой научной дискуссии: одни видят в ней упоминание о Христе как о "певце" или "волшебнике", другие считают, что речь идёт о совсем ином персонаже или даже о техническом термине.

Подводные раскопки в Акре
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводные раскопки в Акре

Контекст открытия

Место находки также подогревает интерес. Антиродос когда-то был частью портового комплекса Александрии и, по мнению некоторых исследователей, именно там находился дворец Клеопатры. В I веке город был точкой пересечения множества культур и религий: языческих культов, иудаизма и зарождавшегося христианства. Форма чаши напоминает сосуды, использовавшиеся в древнеегипетских ритуалах гадания, что добавляет находке мистический оттенок и расширяет возможности её интерпретации.

Дискуссии в научном сообществе

Не все специалисты согласны трактовать надпись как прямое упоминание Иисуса Христа. Археолог Берт Смит считает, что слово может относиться к человеку по имени Крестос, связанному с группой "огоистов". Эпиграфист Клаус Халлоф поддерживает эту версию, указывая на возможные связи с малоизвестными культовыми божествами. Другие эксперты, включая Стива Синглтона, предлагают перевод вроде "[Дано] по доброте магам". А историк Дьердь Немет выдвигает практическую гипотезу: чаша могла использоваться для приготовления мазей, а слово "Христос" относилось к самому помазанию.

Возможные исторические последствия

Если же надпись действительно связана с именем Иисуса Христа, значение находки трудно переоценить. Она может стать первым материальным свидетельством существования и влияния Христа уже в I веке, задолго до появления большинства письменных источников. Кроме того, это расширит представления о раннем распространении христианства в Египте — регионе, известном своими богословскими школами и активным взаимодействием с греческой философией и египетскими культами. Александрия, центр образования и религиозных инноваций, могла оказаться одной из первых точек, где христианство пустило корни.

Значение находки

Чаша из Александрии остаётся загадкой, соединяющей археологию, историю религий и филологию. Независимо от окончательной интерпретации, она демонстрирует сложность культурных процессов, происходивших в Средиземноморье две тысячи лет назад, и напоминает, как тесно переплетались миф, вера и наука в становлении человеческой цивилизации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Последние материалы
Удобство или тикающая бомба на колёсах? Вот чем рискует водитель при переводе авто на газ
Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус
Забудьте про запястья: куда наносить духи, чтобы аромат держался весь день
Тело шепчет, а мы глушим: тайные сигналы организма, которые приходят после 35, будто предупреждение
Тёплый аромат осени в каждом ломтике: кекс, ради которого семья собирается за столом
Золото на дне ведра: японский секрет превращает отходы в урожайное богатство
Загадочная чаша из Александрии: историки ломают копья над одной фразой
Эксперимент с йогой раскрыл неожиданные факты — какие открытия смутили учёных
Кто выдавил Пугачёву из России? Ширвиндт отчитал обидчиков Примадонны
Проклова заступилась за Пугачёву: Алла – любящий человек, а её сделали врагом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.