Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи

2:16
Наука

Сегодня около 30% населения Земли страдают от жировой болезни печени, связанной с нарушениями обмена веществ. Недавние исследования выявили генетический фактор, который усугубляет течение болезни. Учёные установили, что витамин B3 может оказаться эффективным средством для борьбы с этим фактором.

Печень
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печень

Опасная роль микроРНК miR-93

В центре внимания оказалась микроРНК miR-93, которая активно экспрессируется в печени и связана с метаболически-ассоциированной жировой болезнью печени (МАЖБП). Повышенные уровни miR-93 зафиксированы у людей и животных с болезнью печени. Этот маленький регуляторный элемент усиливает накопление жира, воспалительные процессы и фиброз, блокируя работу защитного белка SIRT1.

Генетическая блокада и её преодоление

Эксперименты на мышах показали, что блокирование miR-93 значительно снижает накопление липидов и улучшает функции печени. Наоборот, повышение её экспрессии вызывает тяжёлые метаболические нарушения.

Витамин B3 как возможное лекарство

Особый интерес вызвал ниацин — форма витамина B3. Он эффективно подавляет активность miR-93 (микроРНК (молекула РНК), которая играет важную роль в различных заболеваниях, включая рак, болезни печени и сердечно-сосудистые заболевания), восстанавливая работу SIRT1. Это позволяет нормализовать липидный баланс в печени и снизить патологические изменения. У животных, получавших ниацин, состояние печени заметно улучшалось.

Перспективы применения

Ниацин уже используется как безопасный препарат против гиперлипидемии, а теперь рассматривается и как компонент комбинированной терапии МАЖБП. Такой подход может открыть новые возможности для борьбы с одним из самых распространённых заболеваний печени. Исследование поддержано Национальным исследовательским фондом Кореи и ведущими биотехнологическими центрами страны.

Уточнения

Стеатоз печени (жировой гепатоз, жировая инфильтрация печени) — наиболее распространённый гепатоз, при котором в печёночных клетках происходит накопление жира. 

Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B3.

Сиртуин 1, также известный как деацетилаза сиртуин-1 зависимая от НАД, представляет собой белок, который у человека кодируется как геном SIRT1.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
