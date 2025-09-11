Свет против пятен: учёные нашли экологичный способ удаления пятен

Пятна от еды или пота могут навсегда испортить любимую вещь. Но отбеливатели и агрессивные растворители не подходят для деликатных тканей. Учёные из ACS Sustainable Chemistry & Engineering нашли более щадящее решение — использование светодиодов синего спектра высокой интенсивности.
Метод основан на фотоотбеливании: синий свет в сочетании с кислородом из воздуха запускает процесс окисления, расщепляющий пигменты и жирные кислоты, придающие ткани жёлтый цвет. В отличие от перекиси водорода или ультрафиолета, такой подход не повреждает материал и не создаёт новых пятен.
"Мы избежали применения агрессивных окислителей. Это делает метод более экологичным и безопасным", — объясняет автор работы Томохиро Сугахара.
Основные виновники — сквален и олеиновая кислота из кожного сала, а также пигменты вроде бета-каротина и ликопина в овощах и фруктах. Эти соединения прочно закрепляются на ткани, и обычная стирка их не удаляет.
Учёные считают технологию многообещающей для бытового и промышленного использования. Но прежде чем внедрять её в стиральные системы, нужны дополнительные исследования — например, как воздействие синего света скажется на стойкости красителей и долговечности ткани.
Уточнения
Кароти́н (от лат. carota "морковь") — жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов. Нерастворим в воде, но растворяется в органических растворителях. Содержится в листьях всех растений, а также в корнеплоде моркови, ягодах шиповника и др. Является провитамином витамина A. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е160a.
