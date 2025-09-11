Свет против пятен: учёные нашли экологичный способ удаления пятен

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Пятна от еды или пота могут навсегда испортить любимую вещь. Но отбеливатели и агрессивные растворители не подходят для деликатных тканей. Учёные из ACS Sustainable Chemistry & Engineering нашли более щадящее решение — использование светодиодов синего спектра высокой интенсивности.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Пятно

Как это работает

Метод основан на фотоотбеливании: синий свет в сочетании с кислородом из воздуха запускает процесс окисления, расщепляющий пигменты и жирные кислоты, придающие ткани жёлтый цвет. В отличие от перекиси водорода или ультрафиолета, такой подход не повреждает материал и не создаёт новых пятен.

"Мы избежали применения агрессивных окислителей. Это делает метод более экологичным и безопасным", — объясняет автор работы Томохиро Сугахара.

Почему появляются жёлтые пятна

Основные виновники — сквален и олеиновая кислота из кожного сала, а также пигменты вроде бета-каротина и ликопина в овощах и фруктах. Эти соединения прочно закрепляются на ткани, и обычная стирка их не удаляет.

Эксперименты

Флаконы с пигментами подвергли синему свету 3 часа: цвет исчез, а анализ подтвердил разрыв связей и образование бесцветных соединений.

Образцы хлопка с искусственно "состаренными" пятнами обработали перекисью водорода, УФ-лучами и синим светом. Лучший результат показал именно синий свет, тогда как ультрафиолет вызвал новые жёлтые следы.

На шёлке и полиэстере метод также успешно удалял пятна, не повреждая ткань.

Синий свет снизил интенсивность пятен от апельсинового и томатного соков.

Учёные считают технологию многообещающей для бытового и промышленного использования. Но прежде чем внедрять её в стиральные системы, нужны дополнительные исследования — например, как воздействие синего света скажется на стойкости красителей и долговечности ткани.

Уточнения

Кароти́н (от лат. carota "морковь") — жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов. Нерастворим в воде, но растворяется в органических растворителях. Содержится в листьях всех растений, а также в корнеплоде моркови, ягодах шиповника и др. Является провитамином витамина A. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е160a.

