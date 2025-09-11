Вы больше не будете считать овец: учёные нашли способ улучшить сон с помощью орехов

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Нестабильный и прерывистый сон ассоциируется с риском развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сон на боку

Новое исследование, опубликованное в журнале Food & Function, выявило, что употребление грецких орехов может способствовать улучшению сна.

Проведение эксперимента

В недавнем эксперименте участвовали молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Участники были случайным образом поделены на две группы. Одна группа следовала стандартной средиземноморской диете, а другой предложили ежедневно употреблять 40 граммов грецких орехов во время ужина в течение двух месяцев. После двухнедельного перерыва участники переключались на другую фазу исследования.

Результаты эксперимента

Диета, включающая грецкие орехи, способствовала увеличению выработки мелатонина и улучшению качества сна. 40 граммов орехов — это примерно 10 штук. Помимо мелатонина, грецкие орехи содержат триптофан, полезное вещество, необходимое для здорового сна, сообщает planet-today.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

