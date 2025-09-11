Нанопластик под прицелом: учёные изобрели "сито" для поиска невидимого пластика

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Учёные из Штутгартского и Мельбурнского университетов нашли простой способ обнаруживать нанопластик — мельчайшие частицы пластика, которые проникают в живые организмы и окружающую среду. Теперь для их анализа достаточно обычного оптического микроскопа и специальной тест-полоски — "оптического сита". Работа опубликована в Nature Photonics.

Микропластик в воздухе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Микропластик в воздухе

Почему это важно

Нанопластики в тысячи раз меньше человеческого волоса, они образуются при разрушении крупных пластиковых отходов и могут преодолевать естественные барьеры организма, включая кожу и мозг. До сих пор их было почти невозможно обнаружить: методы вроде электронной микроскопии слишком дороги и требуют высокой квалификации.

Как это работает

"Оптическое сито" — это пластинка с крошечными углублениями, где происходят световые резонансы. Когда частица попадает в отверстие, её присутствие проявляется изменением цвета, которое легко увидеть в микроскоп.

  • можно анализировать частицы от 0,2 до 1 мкм,
  • отверстия подбираются под разные размеры,
  • если частица слишком крупная или слишком мелкая, она смывается при очистке.

Такой подход позволяет не только обнаружить нанопластик, но и определить его количество, распределение по размерам и концентрацию.

Первые эксперименты

Учёные испытали метод на синтетических образцах: в воду с песком и органическими примесями добавили пластиковые частицы известной концентрации (150 мкг/мл). "Оптическое сито" успешно определило их число и размеры.

В будущем технология может превратиться в мобильную тест-полоску для анализа воды и почвы прямо на месте, а также применяться в медицине — для поиска нанопластика в крови и тканях.

Команда уже готовится к экспериментам с реальными образцами из водоёмов и с частицами разных типов пластика.

Уточнения

Микропла́стик — мелкие частицы пластмасс. В научной литературе отсутствует единый стандарт классификации микропластика по размеру, но часто его определяют как частицы размером менее 5 мм. Микропластик образуется в результате механического износа пластиковых изделий при их использовании (например, автомобильных шин, рыболовных сетей, синтетической одежды), а также производится изначально в виде первичных микрогранул.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
