Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню

Учёные Скриппсовского океанографического института Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что белые ореолы вокруг бочек на морском дне образуются из-за едких щелочных отходов. Эти вещества вытекали из бочек и изменяли морскую среду до экстремального уровня pH (около 12).

Исследователи отмечают, что при производстве ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтаном) образовывались как кислотные, так и щелочные отходы. Кислоты сбрасывали напрямую в океан, а щёлочь сливали в бочки.

"Что же могло быть опаснее кислотных отходов, если именно щёлочь отправляли в бочки?" — задаётся вопросом автор работы Джоанна Гутлебен.

Как щёлочь изменила морское дно

Щелочные выбросы превратили донные осадки в "бетон", образованный минералом брукитом. Он медленно растворяется, поддерживая высокий pH и создавая экстремальную среду, в которой выживают только специализированные микробы. На стыке с морской водой образуется карбонат кальция, выпадающий в осадок и формирующий белые ореолы.

Такая агрессивная среда напоминает условия у гидротермальных источников. Исследование показало резкое снижение биоразнообразия: в осадках у бочек живут лишь экстремофильные бактерии, а вокруг самих бочек стало меньше мелких животных.

Загадка масштаба загрязнения

Сколько бочек с ореолами находится на дне у побережья Южной Калифорнии, неизвестно. В ходе экспедиций 2021 и 2023 годов нашли тысячи объектов, включая боеприпасы и сотни бочек, но точные данные отсутствуют.

"Щёлочные отходы сохраняются десятилетиями, вопреки ожиданиям. Они могут оказаться столь же стойким загрязнителем, как сам ДДТ" — подчёркивает соавтор исследования Пол Дженсен.

Учёные предполагают использовать ореолы как индикатор для выявления подобных бочек. Одновременно они ищут микробы, способные разлагать ДДТ. По мнению исследователей, именно биологический путь может стать единственным реальным способом снижения загрязнения: механическое удаление осадков лишь поднимет облако токсинов и усугубит ситуацию.

