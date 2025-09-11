Ветреный урок: как одуванчик использует силу ветра для распространения

Расположенные по направлению к ветру семена у одуванчиков отрываются раньше, чем те, что находятся с противоположной стороны.

В работу включились миниатюрные датчики силы

Чтобы разобраться в этом, исследователи прикрепили к головкам одуванчиков миниатюрные датчики силы и, имитируя воздействие ветра, тянули их под разными углами.

Выяснилось, что семена, расположенные с подветренной стороны, как правило, сгибаются вверх, в то время как те, что находятся с защищённой от ветра стороны, гнутся вниз. Это различие существенно влияет на то, как легко семена отрываются.

Для отделения семени, тянущегося вниз, требуется впятеро больше силы (и вдвое большая скорость искусственного ветра), чем для семени, которое тянут вверх. Самое сложное — выдернуть семя прямо из гнезда, для этого требуется сила, в 30 раз превышающая обычную.

Уникальное крепление семян

Причина кроется в уникальном креплении семени. Каждое семя располагается в стебле в углублении подковообразной формы, смещённом от центра.

Когда ветер пытается поднять семя, его стебель изгибается таким образом, что основание отламывается в самом слабом месте. Однако, когда семя тянут вниз, дополнительная ткань у основания амортизирует часть нагрузки. Прямое натяжение распределяет нагрузку равномерно, надёжно фиксируя семя.

Такая конструкция оптимизирована для того, чтобы семена отрывались под воздействием восходящего потока воздуха (или даже дуновения от человека, загадывающего желание на одуванчике), а не опадали вниз, к корням материнского растения под воздействием нисходящих потоков, пишет planet-today.

