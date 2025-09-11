Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фармацевтический гигант Novo Nordisk готовится к шторму: 11% сотрудников лишатся работы
Свадьба изменила всё: неожиданный поступок Деревянко удивил его молодую жену
Виноградный бум: готовим сок на зиму с помощью паровой соковыжималки — не останется ни капли
Рацион подвёл интеллект: эти продукты блокируют работу мозга и мешают сосредоточиться
Октябрьская пора в Чинкве-Терре: какие правила изменят путешествие по Лигурии
Вы больше не будете считать овец: учёные нашли способ улучшить сон с помощью орехов
Всё, что нужно знать о нитевой подтяжке: плюсы, минусы и противопоказания
Простые перерывы и минимум боли: как избежать проблем со спиной на работе
Камеры, брелоки и датчики бессильны: угонщики нашли новые дыры в защите авто

Ветреный урок: как одуванчик использует силу ветра для распространения

1:50
Наука

Расположенные по направлению к ветру семена у одуванчиков отрываются раньше, чем те, что находятся с противоположной стороны.

Одуванчики
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

В работу включились миниатюрные датчики силы 

Чтобы разобраться в этом, исследователи прикрепили к головкам одуванчиков миниатюрные датчики силы и, имитируя воздействие ветра, тянули их под разными углами.

Выяснилось, что семена, расположенные с подветренной стороны, как правило, сгибаются вверх, в то время как те, что находятся с защищённой от ветра стороны, гнутся вниз. Это различие существенно влияет на то, как легко семена отрываются.

Для отделения семени, тянущегося вниз, требуется впятеро больше силы (и вдвое большая скорость искусственного ветра), чем для семени, которое тянут вверх. Самое сложное — выдернуть семя прямо из гнезда, для этого требуется сила, в 30 раз превышающая обычную.

Уникальное крепление семян

Причина кроется в уникальном креплении семени. Каждое семя располагается в стебле в углублении подковообразной формы, смещённом от центра.

Когда ветер пытается поднять семя, его стебель изгибается таким образом, что основание отламывается в самом слабом месте. Однако, когда семя тянут вниз, дополнительная ткань у основания амортизирует часть нагрузки. Прямое натяжение распределяет нагрузку равномерно, надёжно фиксируя семя.

Такая конструкция оптимизирована для того, чтобы семена отрывались под воздействием восходящего потока воздуха (или даже дуновения от человека, загадывающего желание на одуванчике), а не опадали вниз, к корням материнского растения под воздействием нисходящих потоков, пишет planet-today.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Типовой вид рода — Одуванчик лекарственный — хорошо известное растение с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтыми соцветиями-корзинками из язычковых цветков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Наука и техника
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Эффективна ли пересадка волос при женском облысении — экспертный разбор
Камбоджа в ожидании туристов: новый аэропорт в Пномпене изменит будущее туризма
Скучную территорию у бассейна легко превратить в уютный уголок для отдыха всей семьи
Пенсия станет больше раньше: депутаты сделали ход конём — как изменится жизнь тех, кому за 70
Рыба обманула ожидания: этот привычный выбор способен навредить даже при правильном рационе
Метод холодной сковороды и ещё 2 способа приготовить идеально хрустящий бекон: выбираем лучший
Ветреный урок: как одуванчик использует силу ветра для распространения
Общая стоимость украшений Авроры Кибы поражает: вот что она могла бы купить на эти деньги
Вес уходит, но возвращается: главная причина кроется не в еде и спорте
Эта мышца занимает две трети руки — и именно её чаще всего тренируют неправильно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.