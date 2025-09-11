Плач ребёнка: учёные выяснили, что происходит с телом взрослого человека

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как утверждают учёные, плач ребёнка вызывает у женщин и мужчин мгновенный эмоциональный отклик, сопровождающийся повышением температуры тела. 

Фото: ru.freepik.com
Было отмечено, что чем сильнее был дискомфорт, испытываемый младенцем, и, как следствие, чем хаотичнее и неблагозвучнее был его крик, тем сильнее и синхроннее проявлялся данный эффект. Данное исследование демонстрирует, что люди инстинктивно реагируют на определённые характеристики плача, которые становятся более выраженными, когда ребенок испытывает боль.

По словам профессора Николя Матевона из Университета Сент-Этьена во Франции, "эмоциональный ответ на плач определяется его акустической остротой".

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица и крупнейший город — Париж.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
