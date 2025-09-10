Полосатая миграция: Джерси оказался в эпицентре нашествия азиатских шершней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Остров Джерси на данный момент стал перевалочным пунктом для инвазивных азиатских шершней (Vespa velutina).

Шершень
Фото: commons.wikimedia.org by Alpsdake, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шершень

Гнёзд всё больше

По словам Джона Де Картерета, основателя Jersey Asian Hornet Group, власти сталкиваются с трудностями из-за огромного количества сообщений от местных жителей о шершнях. Некоторые получили болезненные укусы, а для людей с аллергией это может быть смертельно опасно. 

Джон также отмечает, что по всему острову наблюдается нарастающее количество гнёзд. В этом году специалисты зарегистрировали 469 гнёзд, в то время как в 2024 году их было всего 130. 

Число жалоб растёт

Правительство Джерси и волонтёры активно работают над обработкой гнёзд, но, к сожалению, иногда все сообщения от жителей не успевают обрабатывать из-за большого потока. 

Азиатский шершень впервые появился в Великобритании в 2016 году и с тех пор стал активно распространяться. Гнёзда обычно имеют форму яйца и могут достигать около полуметра в длину.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
