Спасение в одной дозе: что поможет коалам выжить в Австралии

Исследователи из Университета Саншайн-Кост потратили больше 10 лет на разработку однодозовой вакцины, чтобы защитить коал от хламидиоза.

Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коала

Эта болезнь может приводить к инфекциям мочевыводящих путей, бесплодию, слепоте и, к сожалению, даже смерти. Хламидиоз является одной из главных причин гибели коал в дикой природе Австралии, особенно в эвкалиптовых лесах на восточном побережье. Профессор Питер Тиммс сообщает, что в некоторых колониях уровень заражения может достигать 70%, что приближает их к локальному вымиранию. Особенно это касается областей Юго-Восточного Квинсленда и Нового Южного Уэльса.

Эти пушистые серые сумчатые встречаются только в Австралии и находятся под угрозой исчезновения из-за болезней, потери среды обитания, хищников и автомобильных аварий. В 2022 году они были признаны находящимися на грани вымирания по данным WWF Австралии.

Уточнения

Хламидиоз (хламидиаз) — инфекционное заболевание, передающееся половым путём, вызываемое хламидиями (Chlamydia trachomatis).

