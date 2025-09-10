Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш кот видит то, что скрыто от людей: какая тайная жизнь кипит за вашим окном
Товарищи пенсионеры! Посильным трудом поможем совхозам убрать картофель!.. — писала газета Серп и Молот 11 сентября 1962 года
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина

Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке

1:04
Наука

Исследователи обнаружили, что в конце Бронзового века, когда люди сталкивались с климатическим и экономическим кризисом, устраивали грандиозные мясные пиршества.

стейк
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк

Перегоняли скот на сотни километров

Это стало известно благодаря изучению костей животных, найденных на доисторических свалках в Уилтшире и долине Темзы.

Профессор Ричард Мэджвик из Кардиффского университета заявил, что люди перегоняли большое количество свиней и крупного рогатого скота на сотни километров на одни и те же места на протяжении десятилетий. Эти пиршества, вероятно, помогали укреплять отношения внутри сообществ в трудные времена.

Самое популярное мясо

Самое крупное место, исследованное в Поттерне, было заполнено останками пиршеств, и свинина была самым популярным мясом. Свиней привозили из Уэльса, Корнуолла и северной Англии. В Раннимиде жители предпочитали говядину, а вот в Ист-Чизенбери баранина была основным видом мяса.

Уточнения

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Экономика и бизнес
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов
Чем позже займётесь, тем хуже результат: сентябрьский уход за газоном без ошибок
Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.