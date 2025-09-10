Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке

Исследователи обнаружили, что в конце Бронзового века, когда люди сталкивались с климатическим и экономическим кризисом, устраивали грандиозные мясные пиршества.
Это стало известно благодаря изучению костей животных, найденных на доисторических свалках в Уилтшире и долине Темзы.
Профессор Ричард Мэджвик из Кардиффского университета заявил, что люди перегоняли большое количество свиней и крупного рогатого скота на сотни километров на одни и те же места на протяжении десятилетий. Эти пиршества, вероятно, помогали укреплять отношения внутри сообществ в трудные времена.
Самое крупное место, исследованное в Поттерне, было заполнено останками пиршеств, и свинина была самым популярным мясом. Свиней привозили из Уэльса, Корнуолла и северной Англии. В Раннимиде жители предпочитали говядину, а вот в Ист-Чизенбери баранина была основным видом мяса.
Уточнения
Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.
Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.