Млечный Путь раскрыл тайный резерв для экзопланет: границы зоны жизни расширяются

2:55
Наука

Международная группа учёных представила исследование, которое меняет устоявшееся представление о том, где именно во Вселенной могут существовать планеты с подходящими условиями для жизни. Их работа опубликована на портале arXiv и уже вызвала интерес в научном сообществе.

галактика млечный путь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
галактика млечный путь

Что такое галактическая обитаемая зона

Ещё в 1980-х годах появилась концепция "галактической обитаемой зоны". По аналогии с зоной обитаемости вокруг звезды, она описывает области в пределах галактики, где есть достаточное количество тяжёлых элементов для формирования каменистых планет. Эти элементы служат строительным материалом для миров, похожих на Землю.

Новые подходы к моделированию

Авторы работы применили более сложные компьютерные модели, чем использовались ранее. Они сравнили два сценария: один учитывал движение звёзд внутри галактики, другой — нет. Оказалось, что динамика звёзд играет гораздо большую роль, чем предполагалось.

Неожиданные результаты

Симуляции показали, что если учитывать миграцию звёзд, вероятность найти планеты с подходящими для жизни условиями возрастает примерно в пять раз. Особенно это касается внешних регионов Млечного Пути, которые раньше считались малообещающими.

Сложности во внутренних районах

Внутренние области галактики демонстрируют более противоречивую картину. Здесь нередко встречаются массивные газовые гиганты. Они способны как способствовать формированию землеподобных планет, так и мешать этому процессу, дестабилизируя орбиты и изменяя распределение вещества в протопланетных дисках.

Практическая ценность открытия

Этот пересмотр представлений об "обитаемой зоне" имеет прямое значение для будущих космических миссий. Полученные данные помогут эффективнее выбирать цели для телескопа PLATO, который Европейское космическое агентство планирует запустить в 2026 году. Его задача — поиск и изучение экзопланет.

Следующий шаг — миссия Ariel

Кроме того, открытие будет полезно для миссии Ariel, старт которой намечен на 2029 год. Основная цель аппарата — анализ химического состава атмосфер тысяч экзопланет, что позволит уточнить условия их пригодности для жизни.

Влияние на поиск внеземной жизни

Таким образом, учёные получили инструмент, способный изменить стратегию поиска миров, где могла бы существовать жизнь. Если раньше внимание концентрировалось на узкой полосе галактики, то теперь зона поиска заметно расширяется. Это открывает новые перспективы для астрономии и для всего человечества.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета,- планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
