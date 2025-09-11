Первые следы человека на Красной планете: дата уже близко, но цена окажется выше ожиданий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Первая экспедиция на Марс перестаёт быть далёкой фантастикой и постепенно приобретает очертания реального проекта. Недавнее заявление руководства NASA дало понять, что у человечества уже есть ориентир по срокам и масштабам предстоящей миссии.

Экспедиция на Марс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Экспедиция на Марс

Сроки и планы миссии

Во время телеинтервью каналу Fox News и. о. директора NASA, а также министр транспорта США Шон Даффи рассказал, что первые астронавты смогут ступить на поверхность Красной планеты уже в 2030-е годы. Это событие, по его словам, станет одной из самых значимых в истории освоения космоса.

"Первая высадка астронавтов на Красную планету запланирована Соединёнными Штатами на начало следующего десятилетия — 2030-е годы", — заявил и. о. директора NASA Шон Даффи.

Длительность путешествия

Сам полёт не будет быстрым. Только дорога в одну сторону займёт больше восьми месяцев. К этому прибавится пребывание экипажа на поверхности Марса и столь же продолжительное возвращение домой. Таким образом, астронавтам предстоит провести в космосе и в условиях другой планеты не меньше двух лет.

Даффи подчеркнул, что столь продолжительная миссия станет серьёзным испытанием для здоровья и психики участников.

Опыт программы "Артемида"

Залогом успешного освоения Марса должна стать лунная программа "Артемида". Опыт, полученный на Луне, по словам представителя NASA, станет основой для технологий, которые помогут выжить и работать в условиях Красной планеты.

"Бесценный опыт, полученный в ходе лунной программы "Артемида", станет фундаментальной основой для создания технологий жизнеобеспечения экипажа", — отметил Шон Даффи.

Жизнь в условиях пустоты

Для будущих участников марсианской экспедиции главным вызовом станет не только перелёт, но и жизнь в полной изоляции. Ограниченные ресурсы, необходимость использовать замкнутые системы жизнеобеспечения и отсутствие возможности быстрой связи с Землёй — всё это потребует особой подготовки.

Учёные рассматривают варианты замкнутых экосистем, в которых люди смогут выращивать растения, перерабатывать воду и воздух, а также производить часть необходимых ресурсов прямо на месте.

Научная ценность миссии

Даффи подчеркнул, что речь идёт не просто о техническом рекорде или флаге, установленном на новой планете. Экспедиция на Марс должна открыть новые горизонты для науки: от поиска следов древней жизни до изучения геологии и климата. Это поможет лучше понять не только прошлое Марса, но и будущее Земли.

Технологические вызовы

Одним из главных препятствий остаётся радиация. За пределами магнитного поля Земли космическое излучение представляет серьёзную угрозу для здоровья.

Кроме того, требуется разработка кораблей, способных перевозить большие запасы топлива, продовольствия и оборудования. Всё это потребует новых инженерных решений, многие из которых пока существуют лишь в виде проектов.

Психологическая подготовка

Немаловажен и человеческий фактор. Почти двухлетняя изоляция в ограниченном пространстве станет колоссальным стрессом для экипажа. NASA и другие космические агентства уже проводят эксперименты, моделирующие условия долгого замкнутого существования, чтобы лучше подготовить будущих участников миссии.

Марс как шаг к звёздам

Предстоящая экспедиция рассматривается как первый шаг к масштабному освоению Солнечной системы. Если человечество сможет выжить и работать на Марсе, то станет возможным и освоение более дальних планет и спутников.

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
