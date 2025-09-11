Ни в сказке сказать, ни пером описать: астрофизики услышали чёрную дыру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В январе текущего года учёные зафиксировали самую чёткую гравитационную волну из всех обнаруженных. Сигнал возник в результате слияния двух чёрных дыр, каждая из которых была примерно в 30 раз тяжелее Солнца.

Объединившись, они образовали ещё более массивный объект, чьи колебания сумели преодолеть фоновой шум лучше прежних событий. Благодаря усовершенствованным детекторам LIGO сигнал оказался в 80 раз заметнее, чем раньше, а его амплитуда сопоставима с предыдущими наблюдениями, но гораздо устойчивее. Все подробности на Science News.

Особое внимание исследователей привлекли уникальные частоты новой чёрной дыры, которые затухали как музыкальные обертоны. Впервые удалось зафиксировать как фундаментальный тон, так и первый обертон — данные из обсерваторий Хэнфорда и Ливингстона подтвердили их достоверность. Полученные результаты согласуются с общей теорией относительности и в частности с решением Керра, описывающим вращающиеся чёрные дыры.

Кроме того, наблюдения подтвердили теорему о площади Стивена Хокинга: поверхность новой чёрной дыры оказалась больше суммы площадей исходных объектов. Это открытие стало первым столь убедительным подтверждением сразу двух фундаментальных теорий, приближая физику к пониманию самых глубоких законов Вселенной.

Сти́вен Уи́льям Хо́кинг (англ. Stephen William Hawking; 8 января 1942, Оксфорд — 14 марта 2018, Кембридж) — британский физик-теоретик, космолог, астрофизик и писатель.

