Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карта болезней собак помогла учёным: вот какие недуги указывают на серьёзные патологии
В Европе открыто сравнили Путина и Зеленского: вывод оказался неожиданным
Сомневаетесь в себе? Это может быть ваш тайный путь к успеху
Иоанн Креститель: печальная правда, о которой молчат все
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра
Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой
На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку
Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм
Звёзды RU.TV устроили сюрприз для военных в госпитале: как это было

Кости, которых не должно быть: Австралия раскрыла тайну исчезнувшего сумчатого

3:28
Наука

Австралийские биологи сообщили о редчайшем случае: они сумели открыть новый вид сумчатых животных, хотя живых представителей этого вида уже не существует.

Беттонг в пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Беттонг в пещере

Парадоксальное открытие стало известно благодаря публикации в журнале Zootaxa и вызвало интерес у научного сообщества, ведь речь идёт о зверьке, который больше похож на грызуна, но относится к ближайшим родственникам кенгуру.

Необычная находка в пещере

Исследователи обнаружили кости и следы жизнедеятельности животных в одной из пещер на территории Австралии. Судя по их состоянию, эти сумчатые жили здесь относительно недавно, если учитывать масштаб научного времени.

Находка сразу же привлекла внимание специалистов, так как сохранившиеся останки позволили описать ранее неизвестный вид, получивший название Bettongia haoucharae.

Кто такие беттонги

Беттонги — это мелкие сумчатые, внешне напоминающие мышей или крыс, но принадлежащие к семейству кенгуровых. Эти животные вели ночной образ жизни, питались в основном корнями, грибами и растительностью. Их биологическая роль была важна: копая землю в поисках пищи, беттонги способствовали аэрации почвы и распространению спор грибов, что положительно сказывалось на экосистеме.

Новая ветвь на древнем дереве эволюции

Хотя Bettongia haoucharae и выглядит как мелкий зверёк, его генетическая и морфологическая связь с кенгуру показывает, насколько разнообразным был эволюционный путь сумчатых в Австралии. Учёные отмечают, что открытие вымершего вида помогает лучше понять, каким образом менялась фауна континента за последние тысячелетия.

Почему вид исчез

Пока биологи не могут точно сказать, что стало причиной исчезновения нового вида. Среди возможных факторов называются:

  • изменение климата, приведшее к сокращению кормовой базы;
  • конкуренция с завезёнными животными, такими как кролики и лисицы;
  • деятельность человека, включая освоение территорий и охоту.

Подобные угрозы уже не раз становились причиной вымирания мелких сумчатых в Австралии.

Значение открытия

Хотя Bettongia haoucharae больше нельзя увидеть живьём, открытие имеет важное значение. Оно напоминает о хрупкости экосистемы и о том, что человечество не всегда успевает сохранить уникальные виды. Биологи подчеркивают, что подобные находки помогают глубже понять не только прошлое животного мира, но и предостеречь о рисках для нынешних редких видов.

Австралия — континент исчезающих сумчатых

Австралия давно считается местом, где вымирание животных происходит особенно быстро. С момента прибытия европейцев здесь исчезли десятки видов, включая сумчатого волка и некоторые виды бандикутов. Открытие Bettongia haoucharae лишь подтверждает эту печальную тенденцию и заставляет задуматься о необходимости сохранения тех видов, которые ещё остаются с нами.

История Bettongia haoucharae — это напоминание о том, что научные открытия иногда приходят слишком поздно. Даже не увидев живого животного, исследователи смогли дать ему имя и зафиксировать его существование в истории науки.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Последние материалы
Леонардо ДиКаприо больше не гонится за Оскаром: как изменился выбор ролей у голивудского актёра
Обычные макароны под этим соусом становятся лучше ресторанных: секрет на кухне у всех под рукой
На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку
Ешь больше — вес меньше: парадокс, который спасает спортсменов от травм
Звёзды RU.TV устроили сюрприз для военных в госпитале: как это было
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Автомобиль уводит в сторону: этот скрытый дефект способен превратить дорогу в испытание
Пиар работает: Алла Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова
Одежда говорит громче слов — тайный язык гардероба раскрывает желания и страхи
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.