Кости, которых не должно быть: Австралия раскрыла тайну исчезнувшего сумчатого

Австралийские биологи сообщили о редчайшем случае: они сумели открыть новый вид сумчатых животных, хотя живых представителей этого вида уже не существует.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Беттонг в пещере

Парадоксальное открытие стало известно благодаря публикации в журнале Zootaxa и вызвало интерес у научного сообщества, ведь речь идёт о зверьке, который больше похож на грызуна, но относится к ближайшим родственникам кенгуру.

Необычная находка в пещере

Исследователи обнаружили кости и следы жизнедеятельности животных в одной из пещер на территории Австралии. Судя по их состоянию, эти сумчатые жили здесь относительно недавно, если учитывать масштаб научного времени.

Находка сразу же привлекла внимание специалистов, так как сохранившиеся останки позволили описать ранее неизвестный вид, получивший название Bettongia haoucharae.

Кто такие беттонги

Беттонги — это мелкие сумчатые, внешне напоминающие мышей или крыс, но принадлежащие к семейству кенгуровых. Эти животные вели ночной образ жизни, питались в основном корнями, грибами и растительностью. Их биологическая роль была важна: копая землю в поисках пищи, беттонги способствовали аэрации почвы и распространению спор грибов, что положительно сказывалось на экосистеме.

Новая ветвь на древнем дереве эволюции

Хотя Bettongia haoucharae и выглядит как мелкий зверёк, его генетическая и морфологическая связь с кенгуру показывает, насколько разнообразным был эволюционный путь сумчатых в Австралии. Учёные отмечают, что открытие вымершего вида помогает лучше понять, каким образом менялась фауна континента за последние тысячелетия.

Почему вид исчез

Пока биологи не могут точно сказать, что стало причиной исчезновения нового вида. Среди возможных факторов называются:

изменение климата, приведшее к сокращению кормовой базы;

конкуренция с завезёнными животными, такими как кролики и лисицы;

деятельность человека, включая освоение территорий и охоту.

Подобные угрозы уже не раз становились причиной вымирания мелких сумчатых в Австралии.

Значение открытия

Хотя Bettongia haoucharae больше нельзя увидеть живьём, открытие имеет важное значение. Оно напоминает о хрупкости экосистемы и о том, что человечество не всегда успевает сохранить уникальные виды. Биологи подчеркивают, что подобные находки помогают глубже понять не только прошлое животного мира, но и предостеречь о рисках для нынешних редких видов.

Австралия — континент исчезающих сумчатых

Австралия давно считается местом, где вымирание животных происходит особенно быстро. С момента прибытия европейцев здесь исчезли десятки видов, включая сумчатого волка и некоторые виды бандикутов. Открытие Bettongia haoucharae лишь подтверждает эту печальную тенденцию и заставляет задуматься о необходимости сохранения тех видов, которые ещё остаются с нами.

История Bettongia haoucharae — это напоминание о том, что научные открытия иногда приходят слишком поздно. Даже не увидев живого животного, исследователи смогли дать ему имя и зафиксировать его существование в истории науки.

Уточнения

