Ученые нашли причину хронического риносинусита, и это не то, что вы думали

Наука

Хронический риносинусит — это упорное воспаление слизистой оболочки носа и пазух, которое мучает около 10% людей, лишая их обоняния, дыхания и покоя. Стандартные методы лечения, от промываний до операций, дают лишь временное облегчение.

Фото: opentextbc by Технологический институт Британской Колумбии, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Медицинский работник закапывает капли в нос

Новая гипотеза предполагает, что причина болезни — нарушение микробиоты носа. Международная команда ученых разработала экспериментальный метод: перенос слизи от здорового донора пациенту. Первые исследования показали, что у большинства участников симптомы значительно ослабли, информирует New Scientist.

Если клинические испытания подтвердят эффективность, терапия может стать настоящим прорывом и открыть путь к лечению других трудноизлечимых заболеваний дыхательных путей.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

