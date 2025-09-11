Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неочевидная деталь в багажнике, которая может спасти вас или ребёнка
Секущиеся концы больше не приговор: вот как вернуть волосам здоровый вид без ножниц
Volkswagen и BMW ушли в глухую защиту: как старые гиганты адаптируются к новой реальности
Шок для экономики или время возможностей? Курс евро превысил 100 рублей
Тайные правила пересадки, которые делают розы бессмертными
Искусство маскировки хаоса в ванной: эти 6 приёмов скрывают беспорядок с глаз
Не выбрасывайте кожуру яблок и помидоров: в ней пользы в десятки раз больше, чем вы думаете
Ни в сказке сказать, ни пером описать: астрофизики услышали чёрную дыру
Вопреки слухам: Пугачёва рассказала всю правду о своём здоровье – что происходит на самом деле

Ученые нашли причину хронического риносинусита, и это не то, что вы думали

0:51
Наука

Хронический риносинусит — это упорное воспаление слизистой оболочки носа и пазух, которое мучает около 10% людей, лишая их обоняния, дыхания и покоя. Стандартные методы лечения, от промываний до операций, дают лишь временное облегчение.

Медицинский работник закапывает капли в нос
Фото: opentextbc by Технологический институт Британской Колумбии, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Медицинский работник закапывает капли в нос

Новая гипотеза предполагает, что причина болезни — нарушение микробиоты носа. Международная команда ученых разработала экспериментальный метод: перенос слизи от здорового донора пациенту. Первые исследования показали, что у большинства участников симптомы значительно ослабли, информирует New Scientist.

Если клинические испытания подтвердят эффективность, терапия может стать настоящим прорывом и открыть путь к лечению других трудноизлечимых заболеваний дыхательных путей.

Уточнения

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Volkswagen и BMW ушли в глухую защиту: как старые гиганты адаптируются к новой реальности
Шок для экономики или время возможностей? Курс евро превысил 100 рублей
Тайные правила пересадки, которые делают розы бессмертными
Искусство маскировки хаоса в ванной: эти 6 приёмов скрывают беспорядок с глаз
Не выбрасывайте кожуру яблок и помидоров: в ней пользы в десятки раз больше, чем вы думаете
Ни в сказке сказать, ни пером описать: астрофизики услышали чёрную дыру
Вопреки слухам: Пугачёва рассказала всю правду о своём здоровье – что происходит на самом деле
Нужно наказывать? Артемий Лебедев нашёл неожиданный символ в храме Вооружённых Сил России
НАТО стягивает Apache к граница Белоруссии: чем ответит Минск
Ученые нашли причину хронического риносинусита, и это не то, что вы думали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.