В честь МГУ назвали вид, перевернувший науку о моллюсках

Учёные МГУ совместно со специалистами РАН сделали важное открытие: на острове Уруп обнаружен новый вид голожаберного моллюска. Всего найдено три экземпляра, и молекулярно-генетический анализ подтвердил их принадлежность к семейству паракорифеллид.

Особый интерес вызвало строение радулы — именно оно резко отличает находку от других представителей семейства. В результате исследования моллюск выделился в отдельную ветвь на филогенетическом древе, что позволило описать не только новый вид, но и целый род с уникальным набором признаков.

Он получил название Mgueolia almamater в честь Московского государственного университета. Подробное описание опубликовано в фундаментальном труде и в авторитетном Zoological Journal of the Linnean Society, где работа рассматривается как серьёзная ревизия систематики голожаберных моллюсков.

Уточнения

Голожаберные (лат. Nudibranchia) — отряд морских брюхоногих моллюсков из подкласса Heterobranchia. К особенностям строения относятся отсутствие как раковины, так и выраженной мантии.



Уру́п (досл. «Лосось») — остров южной группы Большой гряды Курильских островов, четвёртый по величине в архипелаге.

