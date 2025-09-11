Врата в преисподнюю или подземный рай: что нашли на дне Адского колодца в Йемене

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В йеменской пустыне Аль-Махра находится одна из самых загадочных природных аномалий — колодец Бархута, или "Адский колодец". Эта гигантская воронка веками внушала страх местным жителям, которые считали её проклятым местом. Лишь недавно учёные смогли раскрыть тайны этого природного феномена.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Адский колодец Бархута

Легенды и мрачные истории

Бедуины обходили колодец стороной, считая его вратами в ад. Существовали поверья о злых духах, живущих в его глубинах, о пленниках, которых сбрасывали вниз, и даже о несметных сокровищах султана. Страх усиливал неприятный запах, поднимавшийся из бездны, и рассказы очевидцев о жутких видениях.

Первые исследования

В 2021 году группа геологов из Йемена попыталась исследовать колодец, но смогла спуститься лишь на 60 метров из-за нехватки оборудования и удушливого запаха. Позже спелеологам из Омана удалось достичь дна, глубина которого составила 112 метров.

Внутренний мир воронки

Пещера имеет форму гигантской воронки: её верхний диаметр — около 30 метров, а на дне расширение достигает 120 метров. Внутри обнаружены живописные водопады, образующиеся из просачивающейся сквозь пористые породы воды.

"Сокровища султана"

Местные легенды о драгоценностях оказались частично правдивыми. На стенах пещеры были найдены образования, называемые пещерным жемчугом. Эти минеральные сферы образуются из кальцита и в свете действительно напоминают изумрудно-золотые драгоценности.

Причина зловонного запаха

На дне обнаружены десятки трупов птиц и мелких животных, которые попадали в ловушку и не могли выбраться наружу. Их разложение и стало источником "дыхания смерти". Вместе с этим внутри колодца обитает своя экосистема — змеи, скорпионы и насекомые, питающиеся падалью.

Версии происхождения

Существует две основные гипотезы:

колодец является жерлом потухшего вулкана;

более вероятно — это карстовый провал, образовавшийся в результате размывания пород подземными водами на протяжении миллионов лет.

Уточнения

Барху́т (араб. برهوت‎) — в исламской эсхатологии, колодец, связанный с преисподней (джаханнам) и населённый душами неверных (кафиров).

