Врата в преисподнюю или подземный рай: что нашли на дне Адского колодца в Йемене

В йеменской пустыне Аль-Махра находится одна из самых загадочных природных аномалий — колодец Бархута, или "Адский колодец". Эта гигантская воронка веками внушала страх местным жителям, которые считали её проклятым местом. Лишь недавно учёные смогли раскрыть тайны этого природного феномена.
Бедуины обходили колодец стороной, считая его вратами в ад. Существовали поверья о злых духах, живущих в его глубинах, о пленниках, которых сбрасывали вниз, и даже о несметных сокровищах султана. Страх усиливал неприятный запах, поднимавшийся из бездны, и рассказы очевидцев о жутких видениях.
В 2021 году группа геологов из Йемена попыталась исследовать колодец, но смогла спуститься лишь на 60 метров из-за нехватки оборудования и удушливого запаха. Позже спелеологам из Омана удалось достичь дна, глубина которого составила 112 метров.
Пещера имеет форму гигантской воронки: её верхний диаметр — около 30 метров, а на дне расширение достигает 120 метров. Внутри обнаружены живописные водопады, образующиеся из просачивающейся сквозь пористые породы воды.
Местные легенды о драгоценностях оказались частично правдивыми. На стенах пещеры были найдены образования, называемые пещерным жемчугом. Эти минеральные сферы образуются из кальцита и в свете действительно напоминают изумрудно-золотые драгоценности.
На дне обнаружены десятки трупов птиц и мелких животных, которые попадали в ловушку и не могли выбраться наружу. Их разложение и стало источником "дыхания смерти". Вместе с этим внутри колодца обитает своя экосистема — змеи, скорпионы и насекомые, питающиеся падалью.
Существует две основные гипотезы:
колодец является жерлом потухшего вулкана;
более вероятно — это карстовый провал, образовавшийся в результате размывания пород подземными водами на протяжении миллионов лет.
Уточнения
Барху́т (араб. برهوت) — в исламской эсхатологии, колодец, связанный с преисподней (джаханнам) и населённый душами неверных (кафиров).
