Вихрь когда-то всё решил: последний полёт молодых птерозавров

Немецкие палеонтологи смогли установить причину смерти двух молодых птерозавров, населявших территорию современной Германии примерно 150 миллионов лет назад.

Окаменелость птерозавра

Под воздействием скручивающей силы

Превосходно сохранившиеся ископаемые останки были обнаружены в зольнхофенских отложениях, где в древности существовала тропическая лагуна. Группе исследователей из Центра палеобиологии и эволюции биосферы Лестерского университета удалось выяснить, что перед гибелью птерозавры получили схожие повреждения — у всех особей зафиксирован перелом плечевой кости крыла. Характер повреждений указывает на воздействие сильной скручивающей силы. Специалисты пришли к заключению, что травмы были вызваны мощными порывами ветра.

Это были детёныши

Вероятнее всего, птерозавры стали жертвами шторма, получив серьезные ранения, которые привели к их падению в воды лагуны. Известняковые отложения были подняты штормом и быстро погребли останки, обеспечив их сохранность. Птерозавры были классифицированы как вид Pterodactylus antiquus, с размахом крыльев около 20 см. По мнению учёных, это были детеныши, возрастом всего несколько дней или недель ,сообщает planet-today.

Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами.

