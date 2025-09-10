Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вихрь когда-то всё решил: последний полёт молодых птерозавров

1:22
Наука

Немецкие палеонтологи смогли установить причину смерти двух молодых птерозавров, населявших территорию современной Германии примерно 150 миллионов лет назад.

Окаменелость птерозавра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Окаменелость птерозавра

Под воздействием скручивающей силы

Превосходно сохранившиеся ископаемые останки были обнаружены в зольнхофенских отложениях, где в древности существовала тропическая лагуна. Группе исследователей из Центра палеобиологии и эволюции биосферы Лестерского университета удалось выяснить, что перед гибелью птерозавры получили схожие повреждения — у всех особей зафиксирован перелом плечевой кости крыла. Характер повреждений указывает на воздействие сильной скручивающей силы. Специалисты пришли к заключению, что травмы были вызваны мощными порывами ветра.

Это были детёныши

Вероятнее всего, птерозавры стали жертвами шторма, получив серьезные ранения, которые привели к их падению в воды лагуны. Известняковые отложения были подняты штормом и быстро погребли останки, обеспечив их сохранность. Птерозавры были классифицированы как вид Pterodactylus antiquus, с размахом крыльев около 20 см. По мнению учёных, это были детеныши, возрастом всего несколько дней или недель ,сообщает planet-today.

Уточнения

Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
