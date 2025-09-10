Водопровод Сегесты: как древние греки обеспечивали город водой

Новые археологические изыскания в Сегесте (Сицилия), осуществляемые Высшей нормальной школой Пизы под руководством профессора Марии Чечилии Парра и в партнёрстве с Археологическим парком Сегесты, предоставили ценные сведения, радикально меняющие взгляд на топографию и общественный уклад этого античного греческого поселения.

Сохранились превосходно

Исследования, проводившиеся в области, имеющей безусловную общественную важность, раскрыли превосходно сохранившиеся руины постройки, предварительно охарактеризованной учёными как здание суда, помещение, отведённое для отправления судебных разбирательств, чья архитектура включает в себя выраженную платформу для судей, ряды сидений с остатками штукатурки и колонны с шестиугольными стволами, разделяющие пространство.

Развитая сеть водоснабжения

Параллельно с этим ключевым открытием, исследовательская группа смогла зафиксировать сложную и развитую систему водоснабжения, включающую сеть наземных каналов, водостоков с крыш, отстойники, два накопительных резервуара и ряд подземных водопроводных линий, которые слаженно перенаправляли воду к зданию, известному как Гимназия или Эфебикон — учреждению, предназначенному для интеллектуального и физического развития молодёжи Сегесты в эпоху эллинизма и Римской империи, пишет planet-today.

Уточнения

