Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Забудьте об уборке на месяц: раскроем секрет профессиональных клинеров
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Готовим пасту, которая выглядит дорого, но стоит копейки: рецепт с лисичками и сливками
45 000 км по Андам: как инки построили самую длинную горную дорогу в истории
Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки
Миска у стены превращает кошку в беззащитную мишень: древний инстинкт не даёт ей спокойно попить
Распространённая схема: звонок с арабского номера закончился для Марии Погребняк потерей аккаунта
Стройки России ждут перемен: Индия станет новым поставщиком рабочих

Секреты инвазивных видов: учёные нашли общие черты у самых агрессивных растений

2:28
Наука

Распространение видов за пределы их естественной среды обитания стало глобальным следствием человеческой деятельности. Сегодня более 16 000 видов сосудистых растений уже постоянно растут в других странах — и большинство таких "переездов" произошло после 1950-х годов, особенно в регионах с активным воздействием человека.

инвазивные виды
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
инвазивные виды

Натурализованные чужаки

Такие растения называют неофитами. Некоторые из них превращаются в инвазивные виды, стремительно вытесняющие местную флору. Но что делает их столь успешными? Одни исследователи полагают, что они находят "экологические бреши" в новых экосистемах. Другие считают, что дело в их врождённой способности расширять ареал.

Европейский пример

Чтобы разобраться, международная команда учёных под руководством Констанцского университета сравнила распространение 3920 видов в десяти странах Европы с тем, насколько широко эти же растения прижились в других частях мира. Европа оказалась одним из главных "экспортёров" чужеродной флоры.

"Наши результаты показывают, что многие европейские виды растений, успешно укоренились в других экосистемах, быстро распространялись и в своих родных регионах, а те, что сокращали численность у себя дома, редко закреплялись в новых местах", — объясняет биолог Марк ван Клёнен.

Общие черты захватчиков

Исследование выявило единые характеристики.

"В целом это высокие, универсальные растения, обладающие сильной конкурентоспособностью и предпочитающие богатые питательными веществами местообитания", — отмечает первый автор работы Рашми Паудел.

Что это значит

Если виды, процветающие на родине, часто оказываются успешными и за её пределами, значит, у этих процессов есть общие биологические механизмы. Давление отбора, которое сделало их сильными дома, подготовило их и к "вторжению" за границей. Кроме того, именно такие растения чаще всего попадали в поле зрения людей и перевозились в другие страны.

Учёные делают вывод: наблюдение за динамикой местных видов может помочь предсказать, какие растения имеют наибольшие шансы прижиться и стать инвазивными в других регионах.

Уточнения

Инвазио́нный вид или инвази́вный вид (от лат. invasio - "нашествие, нападение, набег; насилие; насильственный захват"), — биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию. Типичная первоначальная причина распространения инвазионных видов — задуманная или непреднамеренная интродукция организмов за пределы мест их естественного обитания.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки
Миска у стены превращает кошку в беззащитную мишень: древний инстинкт не даёт ей спокойно попить
Распространённая схема: звонок с арабского номера закончился для Марии Погребняк потерей аккаунта
Стройки России ждут перемен: Индия станет новым поставщиком рабочих
Будет ли газовый шок? В Казахстане планируют массовый перевод транспорта на метан
Коротко, асимметрично, с хитростью: топ-3 прически, которые визуально делают лицо стройнее
Россияне рискуют лишиться участков: вот за что теперь изымают землю
Секреты инвазивных видов: учёные нашли общие черты у самых агрессивных растений
Трюк с капустой, о котором соседям не расскажешь: свежесть до весны гарантирована
Мир сюрреализма: 10 странных мест, куда стоит поехать хоть раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.