Секреты инвазивных видов: учёные нашли общие черты у самых агрессивных растений

Распространение видов за пределы их естественной среды обитания стало глобальным следствием человеческой деятельности. Сегодня более 16 000 видов сосудистых растений уже постоянно растут в других странах — и большинство таких "переездов" произошло после 1950-х годов, особенно в регионах с активным воздействием человека.
Такие растения называют неофитами. Некоторые из них превращаются в инвазивные виды, стремительно вытесняющие местную флору. Но что делает их столь успешными? Одни исследователи полагают, что они находят "экологические бреши" в новых экосистемах. Другие считают, что дело в их врождённой способности расширять ареал.
Чтобы разобраться, международная команда учёных под руководством Констанцского университета сравнила распространение 3920 видов в десяти странах Европы с тем, насколько широко эти же растения прижились в других частях мира. Европа оказалась одним из главных "экспортёров" чужеродной флоры.
"Наши результаты показывают, что многие европейские виды растений, успешно укоренились в других экосистемах, быстро распространялись и в своих родных регионах, а те, что сокращали численность у себя дома, редко закреплялись в новых местах", — объясняет биолог Марк ван Клёнен.
Исследование выявило единые характеристики.
"В целом это высокие, универсальные растения, обладающие сильной конкурентоспособностью и предпочитающие богатые питательными веществами местообитания", — отмечает первый автор работы Рашми Паудел.
Если виды, процветающие на родине, часто оказываются успешными и за её пределами, значит, у этих процессов есть общие биологические механизмы. Давление отбора, которое сделало их сильными дома, подготовило их и к "вторжению" за границей. Кроме того, именно такие растения чаще всего попадали в поле зрения людей и перевозились в другие страны.
Учёные делают вывод: наблюдение за динамикой местных видов может помочь предсказать, какие растения имеют наибольшие шансы прижиться и стать инвазивными в других регионах.
Уточнения
Инвазио́нный вид или инвази́вный вид (от лат. invasio - "нашествие, нападение, набег; насилие; насильственный захват"), — биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию. Типичная первоначальная причина распространения инвазионных видов — задуманная или непреднамеренная интродукция организмов за пределы мест их естественного обитания.
