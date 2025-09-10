Секреты инвазивных видов: учёные нашли общие черты у самых агрессивных растений

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Распространение видов за пределы их естественной среды обитания стало глобальным следствием человеческой деятельности. Сегодня более 16 000 видов сосудистых растений уже постоянно растут в других странах — и большинство таких "переездов" произошло после 1950-х годов, особенно в регионах с активным воздействием человека.

Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ инвазивные виды

Натурализованные чужаки

Такие растения называют неофитами. Некоторые из них превращаются в инвазивные виды, стремительно вытесняющие местную флору. Но что делает их столь успешными? Одни исследователи полагают, что они находят "экологические бреши" в новых экосистемах. Другие считают, что дело в их врождённой способности расширять ареал.

Европейский пример

Чтобы разобраться, международная команда учёных под руководством Констанцского университета сравнила распространение 3920 видов в десяти странах Европы с тем, насколько широко эти же растения прижились в других частях мира. Европа оказалась одним из главных "экспортёров" чужеродной флоры.

"Наши результаты показывают, что многие европейские виды растений, успешно укоренились в других экосистемах, быстро распространялись и в своих родных регионах, а те, что сокращали численность у себя дома, редко закреплялись в новых местах", — объясняет биолог Марк ван Клёнен.

Общие черты захватчиков

Исследование выявило единые характеристики.

"В целом это высокие, универсальные растения, обладающие сильной конкурентоспособностью и предпочитающие богатые питательными веществами местообитания", — отмечает первый автор работы Рашми Паудел.

Что это значит

Если виды, процветающие на родине, часто оказываются успешными и за её пределами, значит, у этих процессов есть общие биологические механизмы. Давление отбора, которое сделало их сильными дома, подготовило их и к "вторжению" за границей. Кроме того, именно такие растения чаще всего попадали в поле зрения людей и перевозились в другие страны.

Учёные делают вывод: наблюдение за динамикой местных видов может помочь предсказать, какие растения имеют наибольшие шансы прижиться и стать инвазивными в других регионах.

Уточнения

Инвазио́нный вид или инвази́вный вид (от лат. invasio - "нашествие, нападение, набег; насилие; насильственный захват"), — биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию. Типичная первоначальная причина распространения инвазионных видов — задуманная или непреднамеренная интродукция организмов за пределы мест их естественного обитания.

