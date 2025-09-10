Космос против здоровья: почему путешествия к Марсу могут оказаться смертельно опасными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Новое исследование показало: человеческие стволовые клетки в космосе изнашиваются и стареют значительно быстрее, чем на Земле. Это серьёзная проблема для всех, кто мечтает о долгих межпланетных путешествиях.

Космос, космонавт
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос, космонавт

Как проводился эксперимент

Учёные отправили образцы клеток на МКС в миссиях SpaceX и отслеживали их изменения с помощью ИИ. В условиях микрогравитации и космического излучения клетки:

  • частично утратили способность создавать новые,
  • стали уязвимее к повреждению ДНК,
  • начали стареть ускоренными темпами.

Что именно изучали

Исследование сосредоточено на гемопоэтических стволовых клетках — они отвечают за здоровье иммунной системы и защиту от рака. Материал был получен из костного мозга пациентов, перенёсших замену тазобедренного сустава, а затем выращен в специальных нанобиореакторах.

Четыре полёта на орбиту показали одинаковую тенденцию: в космосе клетки активизируются, теряют способность к восстановлению и демонстрируют изменения, схожие со старением, но происходящие куда быстрее.

"Космос — это серьёзное испытание для человеческого организма, эти результаты крайне важны, поскольку стресс-факторы, такие как микрогравитация и излучение, ускоряют молекулярное старение стволовых клеток крови", — отметила соавтор работы Катриона Джеймисон.

Последствия и надежда

Результаты подтверждают: человеческое тело плохо приспособлено к длительному пребыванию за пределами Земли. Уже известно, что астронавты теряют костную массу, а теперь выявлено и ускоренное клеточное старение. Учёные даже допускают, что для колонизации Марса может понадобиться коррекция ДНК.

Есть и позитив: когда повреждённые клетки возвращали в среду молодой здоровой ткани, часть повреждений устранялась. Это значит, что процессы старения можно обращать вспять.

"Понимание этих изменений не только поможет защитить астронавтов, но и даст шанс моделировать старение и болезни, такие как рак, здесь, на Земле", — подчеркнул Джеймисон.

Уточнения

Стволовы́е кле́тки - недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Стволовые клетки способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться посредством митоза и дифференцироваться в специализированные клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей.

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно — "Корпорация технологий освоения космоса", Спэйс-Экс) — американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира — в городе Браунсвилл, Техас, США. Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос для открытия пути к колонизации Марса.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
