Apple готовит неожиданный шаг: как iPhone может изменить союз с искусственным интеллектом

2:26
Наука

Когда весь технологический мир бросился в гонку за искусственным интеллектом, Apple пошла иным путём. Инвестиции в её AI-инфраструктуру не увеличились, а интеграция технологий в продукты оставалась минимальной. Более того, когда Марк Цукерберг переманивал сотрудников Apple с щедрыми предложениями, Тим Кук не стал бороться за их удержание, отмечает Дэйв Ли в Bloomberg.

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

Две версии происходящего

По мнению Ли, можно трактовать ситуацию двояко.

  • Первая: Apple отстала от новой технологической революции, её продукты с AI не впечатляют, и компания теряет специалистов.
  • Вторая: Кук сохраняет холодный расчёт, в отличие от коллег из Силиконовой долины, которые действуют поспешно.

Siri как слабое звено

На предстоящем мероприятии в Купертино покажут обновлённые устройства и тонкий iPhone Air. Но настоящая борьба идёт за кулисами — Apple пытается сделать Siri умнее. Когда AI стал мировой темой номер один, Siri превратилась в символ слабого искусственного интеллекта.

Внешняя помощь

Вместо того чтобы решать проблему своими силами, компания ищет партнёров. Ведутся переговоры с Google о внедрении модели Gemini на серверах Apple. Обсуждался и Claude от Anthropic, но условия оказались слишком дорогими. Такой аутсорсинг выглядит прагматично: Apple может использовать свой вес на рынке iPhone, чтобы получить выгодные условия.

Дилемма Apple

У корпорации остаётся два пути:

  1. Поглощение AI-стартапа (например, Perplexity или Mistral) — дорого и рискованно, ведь интеграция талантов в культуру Apple не всегда успешна.
  2. Аутсорсинг — использовать чужие разработки, пока рынок формируется, а собственные мощности не готовы.

Взгляд вперёд

Однако сотрудничество с конкурентами несёт угрозы. Google в рекламных кампаниях открыто приглашает отказаться от iPhone, а Джонни Айв и Сэм Альтман уже готовят устройство, которое может перевернуть рынок.

Тем не менее для пользователей главное — чтобы AI-функции работали. Большинство не станет разбираться, чья модель стоит за Siri, так же как мало кто интересуется производителем модема или дисплея iPhone.

Уточнения

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Домашние животные
Недвижимость
Экономика и бизнес
