Когда весь технологический мир бросился в гонку за искусственным интеллектом, Apple пошла иным путём. Инвестиции в её AI-инфраструктуру не увеличились, а интеграция технологий в продукты оставалась минимальной. Более того, когда Марк Цукерберг переманивал сотрудников Apple с щедрыми предложениями, Тим Кук не стал бороться за их удержание, отмечает Дэйв Ли в Bloomberg.
По мнению Ли, можно трактовать ситуацию двояко.
На предстоящем мероприятии в Купертино покажут обновлённые устройства и тонкий iPhone Air. Но настоящая борьба идёт за кулисами — Apple пытается сделать Siri умнее. Когда AI стал мировой темой номер один, Siri превратилась в символ слабого искусственного интеллекта.
Вместо того чтобы решать проблему своими силами, компания ищет партнёров. Ведутся переговоры с Google о внедрении модели Gemini на серверах Apple. Обсуждался и Claude от Anthropic, но условия оказались слишком дорогими. Такой аутсорсинг выглядит прагматично: Apple может использовать свой вес на рынке iPhone, чтобы получить выгодные условия.
У корпорации остаётся два пути:
Однако сотрудничество с конкурентами несёт угрозы. Google в рекламных кампаниях открыто приглашает отказаться от iPhone, а Джонни Айв и Сэм Альтман уже готовят устройство, которое может перевернуть рынок.
Тем не менее для пользователей главное — чтобы AI-функции работали. Большинство не станет разбираться, чья модель стоит за Siri, так же как мало кто интересуется производителем модема или дисплея iPhone.
Уточнения
Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.