Чаша откровений: что скрывает древний сосуд из Египта

1:26
Наука

Керамический сосуд, найденный в прибрежных водах Египта, вероятно, содержит древнейшее известное упоминание о Христе.

Археологические раскопки
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Археологические раскопки

Обнаруженный при исследовании древней гавани Александрии

Этот артефакт, получивший название "Сосуд Иисуса", был обнаружен в 2008 году командой археологов, возглавляемой французским специалистом по морской археологии Франком Годдио, при исследовании древней гавани Александрии.

Сохранность чаши поразительна, отсутствует лишь ручка. На ней выгравирована надпись на греческом языке: DIA CHRSTOU O GOISTAIS, что интерпретируется как "Через Христа-заклинателя".

Возраст находки

Доктор Джеремайя Джонстон, эксперт по Новому Завету, в своем недавнем выступлении на Trinity Broadcasting Network (TBN) отметил, что возраст находки соответствует первому веку нашей эры — времени, когда жил и был распят Иисус.

"Иисус был известен своими способностями к исцелению, чудесам и изгнанию демонов, — пояснил Джонстон. — Эта чаша является подтверждением его наследия и влияния".

Годдио высказал мнение, что надпись могла использоваться для придания законности ритуалам предсказания будущего. Форма и стиль чаши напоминают сосуды, изображенные на старинных египетских статуэтках, посвященных обрядам гадания.

Уточнения

Ритуа́л (лат. ritualis — «обрядовый» от ritus — «торжественная церемония; культовый обряд») — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал. Ритуалы, обряды, танцы и другие действия выражали мифологическое отношение к миру.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
