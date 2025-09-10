Чаша откровений: что скрывает древний сосуд из Египта

Керамический сосуд, найденный в прибрежных водах Египта, вероятно, содержит древнейшее известное упоминание о Христе.

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Археологические раскопки

Обнаруженный при исследовании древней гавани Александрии

Этот артефакт, получивший название "Сосуд Иисуса", был обнаружен в 2008 году командой археологов, возглавляемой французским специалистом по морской археологии Франком Годдио, при исследовании древней гавани Александрии.

Сохранность чаши поразительна, отсутствует лишь ручка. На ней выгравирована надпись на греческом языке: DIA CHRSTOU O GOISTAIS, что интерпретируется как "Через Христа-заклинателя".

Возраст находки

Доктор Джеремайя Джонстон, эксперт по Новому Завету, в своем недавнем выступлении на Trinity Broadcasting Network (TBN) отметил, что возраст находки соответствует первому веку нашей эры — времени, когда жил и был распят Иисус.

"Иисус был известен своими способностями к исцелению, чудесам и изгнанию демонов, — пояснил Джонстон. — Эта чаша является подтверждением его наследия и влияния".

Годдио высказал мнение, что надпись могла использоваться для придания законности ритуалам предсказания будущего. Форма и стиль чаши напоминают сосуды, изображенные на старинных египетских статуэтках, посвященных обрядам гадания.

Уточнения

