Окислились, но цену не потеряли: как монеты Рима пережили века

Археологи в Румынии обнаружили древнее сокровище знатной римской семьи, которое веками было погребено под руинами тысячелетнего города.
Согласно заявлению Национального института древностей Румынии, клад состоит из более чем 40 монет и нескольких древних украшений из драгоценных металлов.
"В том же слое были найдены многочисленные другие артефакты, надписи, керамические сосуды, предметы из бронзы, железа, стекла и камня", — информируют представители.
На фотографиях видно, что монеты сильно окислились за прошедшие века и покрылись зелёно-коричневой патиной, но при этом сохранили свою форму, и на них можно разглядеть немного золота. Археологи считают, что изначально клад был спрятан в деревянном сундуке, который "сохранил форму" во время пожара.
Уточнения
Па́тина (из итал. patina, франц. patine) — плёнка или налёт на меди и её сплавах. Является многослойной, но в быту за неё принимают только поверхностный зеленоватый слой карбоната меди(II).
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.