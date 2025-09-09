Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок
Импланты больше не в моде: новый бьюти-поворот 2025 года
Теннисный кошмар: озвучен беспощадный прогноз для Медведева в 2025 году
Чешуя не разлетится по кухне: хитрость, которая упрощает чистку рыбы в разы
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус

600 000 нейронов в работе: раскрыта тайна работы мозга

2:13
Наука

На протяжении многих лет исследователи анализировали мозговую деятельность при выполнении определённых задач, используя электроды, которые фиксируют электрические сигналы отдельных нервных клеток.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Электроды стали более чувствительными

В последнее десятилетие нейробиология достигла огромного прогресса благодаря разработке цифровых нейронных зондов, известных как нейропиксели, которые способны записывать активность тысяч нейронов одновременно. Эти чувствительные электроды стали ключевым инструментом для создания новой карты мозга.

"Мы перешли от анализа нескольких сотен нейронов в конкретной области к исследованию 600 000 нейронов во всём мозге", — рассказывает Александр Пуже, профессор фундаментальной нейробиологии в Женевском университете.

В экспериментах на мышей надевали шлемы с электродами, после чего они вращали маленькое рулевое колесо, чтобы контролировать перемещение черно-белого полосатого круга на экране. Круг появлялся на короткое время то слева, то справа, и мыши, которые успешно направляли его в центр, получали сладкий раствор в качестве награды. Во время реакции мышей на визуальные стимулы датчики Neuropixels регистрировали электрические сигналы в их мозге.

Карта активности мозга

Согласно полученной карте, активность первоначально наблюдалась в задней части мозга, в областях, ответственных за обработку визуальной информации. Затем активность распространялась по всему мозгу, и области, контролирующие двигательные функции, активизировались, когда мышь принимала решение и начинала двигаться. Когда мышь получала сладкое вознаграждение, активность охватывала весь мозг.

"В этом процессе участвует не просто несколько областей, а целая сеть, работающая согласованно", — подчеркнул Пуже.

По мнению авторов исследования, понимание того, какие части мозга вовлечены в принятие решений, поможет учёным проводить более целенаправленные исследования сложных форм поведения, пишет CNN.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Силовые тренировки переписывают работу организма: микробиом отвечает на каждое усилие
Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года
Пенсии в России тают быстрее инфляции: почему индексация превращается в пустую формальность
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли в шее
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.