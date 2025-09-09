Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Анатолий Таврический, океанолог и член Русского географического общества, высказал предположение о причине смерти огромного морского создания, найденного на британском берегу в ночь на 3 сентября.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кит

Согласно Daily Mail, останки крупного морского животного, вероятно, кита, были обнаружены на пляже в Пембри, британской деревне.

По словам эксперта, причиной гибели могли стать естественные обстоятельства или конкуренция внутри вида, явление, наблюдаемое повсеместно. Один организм мог одолеть другого. Он также указал на малую вероятность того, что гибель животного связана с изменениями в экологии данного района, пишет сайт aif.ru.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



