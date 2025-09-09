Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Анатолий Таврический, океанолог и член Русского географического общества, высказал предположение о причине смерти огромного морского создания, найденного на британском берегу в ночь на 3 сентября.

Согласно Daily Mail, останки крупного морского животного, вероятно, кита, были обнаружены на пляже в Пембри, британской деревне.

По словам эксперта, причиной гибели могли стать естественные обстоятельства или конкуренция внутри вида, явление, наблюдаемое повсеместно. Один организм мог одолеть другого. Он также указал на малую вероятность того, что гибель животного связана с изменениями в экологии данного района, пишет сайт aif.ru.

 

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
