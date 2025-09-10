Китай готовится толкнуть астероид: маленький удар с последствиями планетарного масштаба

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Китайская программа исследования космоса выходит на новый уровень: в ближайшие годы страна планирует провести эксперимент по изменению траектории движения астероида. Этот проект должен стать ключевой демонстрацией технологий планетарной защиты и в случае успеха приблизит Китай к числу лидеров в сфере предотвращения космических угроз.

Китайская миссия к астероиду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Китайская миссия к астероиду

Два космических аппарата с разными задачами

Миссия предусматривает запуск сразу двух аппаратов. Первый будет выполнять роль наблюдателя: он приблизится к выбранному астероиду и проведёт его детальное исследование. Учёные рассчитывают получить точные данные о составе поверхности, массе и вращении небесного тела. Эти сведения необходимы, чтобы рассчитать силу удара и его последствия.

Второй аппарат станет "тараном". Он должен на большой скорости врезаться в астероид, чтобы изменить его орбиту хотя бы на несколько сантиметров. Для астрономии такие сдвиги кажутся незначительными, но именно они способны в долгосрочной перспективе увести небесное тело от опасной траектории, если оно когда-либо будет угрожать Земле.

Выбор цели для удара

Целью эксперимента станет один из околоземных астероидов, находящийся на расстоянии десятков миллионов километров. Такой объект достаточно близок для изучения, но при этом не несёт прямой угрозы нашей планете. Это позволит учёным отработать технологию без риска для Земли.

По предварительным расчётам, после столкновения траектория движения изменится примерно на 3-5 сантиметров. Эти крошечные сдвиги будут тщательно отслежены наблюдательным аппаратом, а также подтверждены наземными и орбитальными телескопами.

Параллели с миссией NASA

Аналогичный эксперимент уже проводили США. В 2022 году NASA успешно реализовало проект DART, в рамках которого аппарат врезался в спутник астероида Дидим — Диморф.

Результаты показали, что траекторию небесного тела действительно можно изменить. Китайская миссия станет второй подобной попыткой в истории, и её успех подтвердит эффективность метода.

Научное сотрудничество и открытость данных

Особое внимание китайские учёные уделяют международному взаимодействию. По словам У Вэйжэня, главного разработчика национальной программы исследования Луны, Пекин готов делиться результатами с мировым научным сообществом.

"Китай открыт к международному сотрудничеству в области планетарной защиты", — отметил главный разработчик национальной программы исследования Луны У Вэйжэнь.

Это означает, что данные наблюдений и результаты эксперимента будут доступны другим странам для совместного анализа и формирования глобальной системы противодействия астероидным угрозам.

Другие амбициозные миссии Китая

Стоит отметить, что проект по изменению траектории астероида не единственная крупная инициатива Пекина. В мае был запущен зонд "Тяньвэнь-2", который должен взять образцы с астероида 2016 HO3 и в дальнейшем исследовать комету 311P в главном поясе. Эти миссии направлены на расширение знаний о составе малых тел Солнечной системы и возможностях их изучения.

Зачем нужна планетарная защита

Астероиды и кометы регулярно пересекают орбиту Земли. Большинство из них сгорает в атмосфере, но крупные объекты могут представлять серьёзную опасность.

Научное сообщество убеждено: разработка технологий по изменению их траектории — один из самых надёжных способов защиты планеты. Китайская миссия станет ещё одним шагом на пути к созданию глобальной системы безопасности.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
