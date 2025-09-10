Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс подкрался незаметно? Ваша психика скажет спасибо за эти три продукта
Синяки после тренировок: где проходит грань между нормой и тревожным сигналом
Осень сражается с летом — и выигрывает: неожиданный поворот в туристических привычках
Томаты больше не болеют: вот как домашние ингредиенты спасают урожай без химии
Привыкли десятилетиями жить на широкую ногу: получится ли у США провернуть хитрую схему
Фильм ужасов наяву: как крысы выбираются наружу из канализации в квартиры
Как Эверест изменил менструальный цикл Виктории Бони – шокирующие детали
Китай готовится толкнуть астероид: маленький удар с последствиями планетарного масштаба
Развод с Бондарчуком дал старт: Паулина Андреева снова в центре внимания – детали

Хрупкие кристаллы бросают вызов проводам: электричество рождается в самом льде

3:56
Наука

Исследователи из Каталонского института нанонауки и нанотехнологий совершили неожиданное открытие: привычный нам лёд способен вырабатывать электричество. Причём делает он это сразу двумя путями, что открывает новые горизонты для понимания атмосферных процессов и создания нестандартных технологий.

Лёд электричество
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лёд электричество

Лёд как источник энергии

До недавнего времени считалось, что кристаллы льда могут участвовать лишь в механических или тепловых явлениях. Однако эксперименты показали: даже обычный гексагональный лёд обладает скрытым потенциалом.

Учёные наблюдали, как при определённых условиях кристаллы начинают вести себя как крошечные генераторы, накапливая и высвобождая электрический заряд.

Первый механизм: флексоэлектричество

Одним из открытых способов стала реакция льда на сгибание. При изгибе кристаллическая структура ведёт себя необычным образом: одна сторона подвергается сжатию, другая — растяжению. В результате возникает разделение зарядов, что и приводит к электрическому эффекту.

Эксперименты показали, что сила возникающего тока составляет примерно 1,14 ± 0,13 нКл/м. Это значение невелико, но важно как доказательство того, что лёд может вести себя как электроматериал, хотя раньше он считался неполярным.

Второй механизм: сегнетоэлектричность при экстремальном холоде

Не менее любопытным оказалось поведение льда при очень низких температурах. Когда его охлаждают до 160 К (минус 113 °C), поверхностный слой начинает проявлять сегнетоэлектрические свойства. Это означает, что лёд способен реагировать на электрическое поле, формируя собственную поляризацию — подобно тому, как железо реагирует на магнитное поле.

Иными словами, лёд получает возможность "запоминать" своё электрическое состояние и менять его под действием внешнего сигнала. Такое открытие позволяет по-новому взглянуть на роль льда в атмосфере Земли.

Объяснение природных явлений

Учёные считают, что новые данные помогают приблизиться к разгадке природы молний в грозовых облаках. Ранее существовала гипотеза: сталкивающиеся кристаллы льда внутри облака действуют как гигантский генератор Ван де Граафа, создавая напряжение. Но механизм процесса оставался туманным.

Теперь же становится понятнее, что именно электрические свойства льда — его способность разделять заряды при изгибе и проявлять сегнетоэлектричность при низких температурах — могут лежать в основе образования электрических разрядов.

Потенциал для технологий

Хотя практическое применение этих эффектов пока остаётся под вопросом, сами открытия открывают широкое поле для исследований. Лёд, будучи самым доступным материалом на планете, может стать моделью для создания новых типов генераторов или сенсоров.

Такие свойства также интересны для планетологии: на многих небесных телах, включая спутники Юпитера и Сатурна, поверхность покрыта льдом. Если он способен генерировать электричество, это может повлиять на понимание геофизических процессов за пределами Земли.

Что дальше

Следующим шагом для исследователей станет изучение, как именно можно использовать полученные эффекты в практических целях. Возможно, в будущем появятся устройства, способные улавливать электричество в условиях вечной мерзлоты или даже в космосе.

Пока же главное значение открытия состоит в том, что привычный природный материал — лёд — оказался гораздо сложнее и интереснее, чем мы привыкли думать.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Привыкли десятилетиями жить на широкую ногу: получится ли у США провернуть хитрую схему
ЕС не хочет идти на новые ограничения импорта нефти и газа из России
Фильм ужасов наяву: как крысы выбираются наружу из канализации в квартиры
Как Эверест изменил менструальный цикл Виктории Бони – шокирующие детали
Китай готовится толкнуть астероид: маленький удар с последствиями планетарного масштаба
Развод с Бондарчуком дал старт: Паулина Андреева снова в центре внимания – детали
Как научить бабушку пользоваться смартфоном: 3 золотых правила терпеливого внука
Компостная куча становится бомбой замедленного действия при одной ошибке
Плесень пробирается в шкаф быстрее, чем вы думаете: как спасти одеяла
Чипсы теряют вкус без этого соуса: попробуйте раз — и обычный перекус уже не будет прежним
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.