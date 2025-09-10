Хрупкие кристаллы бросают вызов проводам: электричество рождается в самом льде

Исследователи из Каталонского института нанонауки и нанотехнологий совершили неожиданное открытие: привычный нам лёд способен вырабатывать электричество. Причём делает он это сразу двумя путями, что открывает новые горизонты для понимания атмосферных процессов и создания нестандартных технологий.

Лёд как источник энергии

До недавнего времени считалось, что кристаллы льда могут участвовать лишь в механических или тепловых явлениях. Однако эксперименты показали: даже обычный гексагональный лёд обладает скрытым потенциалом.

Учёные наблюдали, как при определённых условиях кристаллы начинают вести себя как крошечные генераторы, накапливая и высвобождая электрический заряд.

Первый механизм: флексоэлектричество

Одним из открытых способов стала реакция льда на сгибание. При изгибе кристаллическая структура ведёт себя необычным образом: одна сторона подвергается сжатию, другая — растяжению. В результате возникает разделение зарядов, что и приводит к электрическому эффекту.

Эксперименты показали, что сила возникающего тока составляет примерно 1,14 ± 0,13 нКл/м. Это значение невелико, но важно как доказательство того, что лёд может вести себя как электроматериал, хотя раньше он считался неполярным.

Второй механизм: сегнетоэлектричность при экстремальном холоде

Не менее любопытным оказалось поведение льда при очень низких температурах. Когда его охлаждают до 160 К (минус 113 °C), поверхностный слой начинает проявлять сегнетоэлектрические свойства. Это означает, что лёд способен реагировать на электрическое поле, формируя собственную поляризацию — подобно тому, как железо реагирует на магнитное поле.

Иными словами, лёд получает возможность "запоминать" своё электрическое состояние и менять его под действием внешнего сигнала. Такое открытие позволяет по-новому взглянуть на роль льда в атмосфере Земли.

Объяснение природных явлений

Учёные считают, что новые данные помогают приблизиться к разгадке природы молний в грозовых облаках. Ранее существовала гипотеза: сталкивающиеся кристаллы льда внутри облака действуют как гигантский генератор Ван де Граафа, создавая напряжение. Но механизм процесса оставался туманным.

Теперь же становится понятнее, что именно электрические свойства льда — его способность разделять заряды при изгибе и проявлять сегнетоэлектричность при низких температурах — могут лежать в основе образования электрических разрядов.

Потенциал для технологий

Хотя практическое применение этих эффектов пока остаётся под вопросом, сами открытия открывают широкое поле для исследований. Лёд, будучи самым доступным материалом на планете, может стать моделью для создания новых типов генераторов или сенсоров.

Такие свойства также интересны для планетологии: на многих небесных телах, включая спутники Юпитера и Сатурна, поверхность покрыта льдом. Если он способен генерировать электричество, это может повлиять на понимание геофизических процессов за пределами Земли.

Что дальше

Следующим шагом для исследователей станет изучение, как именно можно использовать полученные эффекты в практических целях. Возможно, в будущем появятся устройства, способные улавливать электричество в условиях вечной мерзлоты или даже в космосе.

Пока же главное значение открытия состоит в том, что привычный природный материал — лёд — оказался гораздо сложнее и интереснее, чем мы привыкли думать.

Уточнения

