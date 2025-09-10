Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет

Исследователи представили технологию, которая может изменить подход к использованию энергии в повседневной жизни. Новые солнечные элементы, созданные в Университетском колледже Лондона, способны эффективно работать даже при обычном комнатном освещении, что открывает перспективы для отказа от традиционных батареек в мелкой электронике.

Рекордная эффективность в помещении

Ключевым достижением команды стало получение рекордной эффективности преобразования энергии — 37,6% в условиях искусственного освещения. Это в несколько раз превышает показатели стандартных солнечных элементов, которые традиционно рассчитаны на прямой солнечный свет и показывают низкие результаты внутри помещений.

Химический прорыв

Секрет новой технологии кроется в усовершенствованном составе перовскита. Разработчики смогли добиться роста кристаллов без дефектов, которые обычно задерживают движение электронов. Благодаря этому удалось устранить энергетические "ловушки" и значительно повысить как эффективность, так и стабильность работы устройства.

Долговечность и устойчивость

Испытания показали, что солнечные элементы сохраняют 92% исходной мощности после ста дней непрерывной эксплуатации. Более того, они выдержали более 300 часов работы при температуре выше 55 °C без существенной деградации характеристик. Это доказывает, что технология подходит не только для домашних условий, но и для использования в более сложных средах.

Возможности для бытовой электроники

Главное практическое преимущество инновации — возможность питания множества мелких гаджетов. Клавиатуры, датчики движения, пульты и даже системы сигнализации смогут работать исключительно за счёт окружающего света, не требуя замены батареек и подзарядки. Это решение снижает количество отходов и делает эксплуатацию устройств проще.

Простота производства

Важной особенностью технологии стала её экономичность. Модули можно изготавливать методом печати, схожим с выпуском газет. При этом сырьё для производства доступно в больших объёмах, что открывает путь к массовому внедрению. Подобная доступность делает разработку привлекательной для производителей электроники.

Путь к коммерциализации

Сегодня исследовательская группа ведёт переговоры с потенциальными партнёрами, которые помогут наладить промышленное производство. По словам учёных, технология готова к масштабированию, и в ближайшие годы можно ожидать появления первых коммерческих решений.

"Наши открытия могут открыть путь к созданию самодостаточных электронных устройств, работающих исключительно от окружающего света", — отметил руководитель исследования Моджтаба Абди Джалеби.

Новая эра для "умных" устройств

Если технология будет внедрена на массовом рынке, она способна изменить не только повседневный быт, но и промышленность. Умные датчики в системах "умного дома" и на производстве смогут работать без обслуживания, что значительно снизит затраты и повысит удобство.

