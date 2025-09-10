Древний город раскрыл секрет заботы о стариках — находка переворачивает историю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В руинах древнего города Гиппос, некогда расположенного у берегов Галилейского моря, археологи Хайфского университета сделали поистине сенсационное открытие. Здесь, среди остатков византийских построек, они нашли следы христианского учреждения по уходу за пожилыми людьми, которое датируется IV-V веками нашей эры.

древняя мозаика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
древняя мозаика

Эта находка способна изменить представления о том, как в древности заботились о стариках, и претендует на звание старейшего известного дома престарелых в мире.

Уникальная надпись у входа

Ключом к разгадке стало мозаичное панно на греческом языке койне, найденное у входа в здание. Надпись гласит: "Мир праху предков". Она обрамлена изображениями кипарисов, фруктов и египетских гусей — символов, имевших особое значение в раннехристианской культуре.

Кипарис ассоциировался с вечной жизнью, плоды — с благословением и достатком, а гуси в иконографии олицетворяли души, обретшие покой. По мнению исследователей, символика мозаики ясно указывает на связь здания с заботой о пожилых людях и памятью о предках.

Расположение и значение города

Гиппос находился всего в сотне метров от центральной площади и являлся важным епископским центром в эпоху Византии. Город считался ключевым христианским оплотом региона, а его архитектура отражала сочетание местных традиций и влияния Римской империи.

Размещение подобного учреждения в жилом квартале было не случайным: это позволяло горожанам видеть заботу о стариках как часть общественной жизни, а не только семейного долга.

Редкий пример институциональной заботы

Особая ценность находки состоит в том, что прямая адресация к пожилым людям в античных надписях встречается крайне редко. Обычно забота о старших поколениях воспринималась исключительно как обязанность семьи.

Археологи из Института археологии Зинмана отмечают, что это открытие демонстрирует более широкий подход византийского общества к уходу за престарелыми. Здесь речь идёт не просто о поддержке родственников, а о создании общественных институтов милосердия.

Контекст эпохи

В IV-V веках христианство активно укрепляло свои позиции в Восточной Римской империи. Вместе с этим происходило развитие социальной инфраструктуры: строились больницы, приюты для сирот и паломников. Дом престарелых в Гиппосе органично вписывается в эту картину, подтверждая, что христианская община видела заботу о слабых и уязвимых как часть духовного служения.

Научная значимость открытия

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Papyrology and Epigraphy. По мнению специалистов, находка имеет исключительное значение не только для археологии, но и для понимания истории социальной защиты.

Она показывает, что уже 1600 лет назад существовали организованные формы помощи престарелым, а не только частные инициативы. Это открывает новые горизонты для изучения быта и ценностей византийских христиан.

Что это меняет в понимании истории

Ранее считалось, что первые дома престарелых появились в Европе значительно позже, в Средние века. Теперь же у учёных есть доказательства, что подобные учреждения могли существовать ещё в античности.

Надпись в Гиппосе становится редчайшим источником, который соединяет археологию, эпиграфику и историю христианской благотворительности. Она позволяет заглянуть в то, как общество воспринимало старость и какое место занимали пожилые люди в структуре общины.

Уточнения

Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum - (произведение), посвящённое музам) — техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
