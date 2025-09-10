Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента

Восточно-Африканская рифтовая зона всё чаще оказывается в центре внимания геологов. Именно здесь, в сердце континента, уже сегодня можно наблюдать, как формируется новый океанический бассейн. Учёные отмечают, что процессы происходят быстрее, чем это предполагалось ранее, и уже через несколько миллионов лет карта мира изменится.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разлом Восточной Африки

Разлом, делящий Африку

Восточно-Африканский рифт протянулся почти на 3000 километров — от Афарского треугольника в Эфиопии через Кению и Танзанию до Мозамбика. Он стал своеобразной "линией раскола", по которой Африка постепенно делится на Нубийскую и Сомалийскую плиты.

Тектоническое движение здесь составляет всего несколько миллиметров в год, но в масштабе геологического времени это значительные темпы.

Первые признаки будущего океана

За последние десятилетия в регионе фиксировались события, показывающие активность разлома. Так, в 2018 году в Кении внезапно образовалась трещина длиной в несколько километров, повредившая дороги и сельскохозяйственные земли. Ещё раньше, в 2005 году, в Эфиопской пустыне появился 35-мильный разлом, возникший в результате движения плит.

Афарский треугольник — точка схода плит

Особое внимание исследователей приковано к району Афарского треугольника. Именно здесь сходятся сразу три тектонические плиты, и именно здесь регулярно происходят землетрясения и извержения вулканов. Эти явления служат прямым доказательством того, что тектоническая активность продолжается и будет усиливаться.

Прогнозы геологов

По данным Геологического общества Америки и Геологической службы США, через 5-10 миллионов лет воды Красного моря и Аденского залива могут заполнить рифтовую долину. В результате образуется новый океанский бассейн, а восточные территории Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика отделятся от материка, превратившись в огромный остров, сравнимый с Мадагаскаром.

Доказательства с орбиты

Наблюдения NASA подтверждают постепенное расширение рифтовых долин. Спутниковые данные позволяют отслеживать деформации поверхности, которые с земли заметить невозможно. Эти исследования подтверждают: Африка действительно разделяется, и этот процесс неумолим.

Энергетический потенциал региона

Разлом несёт не только угрозу, но и возможности. Вулканическая активность в зоне рифта создаёт значительные запасы геотермальной энергии. Кения уже активно использует её для производства электричества, сокращая зависимость от ископаемого топлива. В будущем потенциал региона может стать ключевым для всей Восточной Африки.

Геология в реальном времени

Редко когда человечеству удаётся наблюдать столь масштабные геологические процессы при жизни нескольких поколений. Восточно-Африканский рифт — одно из тех мест, где буквально на глазах меняется облик планеты. Для учёных это уникальная "лаборатория под открытым небом", а для жителей региона — напоминание о том, что Земля остаётся живым и динамичным организмом.

Уточнения

Рифт (от англ. Rift - разлом) — крупный тектонический разлом в земной коре протяжённостью многие сотни и более тысячи километров (ширина — обычно десятки километров) в виде узких и глубоких котловин и рвов с относительно крутыми склонами.

