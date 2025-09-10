Древние охотники Испании: неожиданные находки меняют представление об эпохе палеолита

Археологические находки в пещере Абриго-де-ла-Малия в Центральной Испании доказали, что первые современные люди обитали здесь уже 36 тысяч лет назад. Анализ костей животных показал: они применяли сложные охотничьи стратегии, знали повадки диких зверей и систематически разделывали добычу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний человек

Новое понимание расселения

Ранее считалось, что после исчезновения неандертальцев плато оставалось пустым до конца ледникового максимума. Однако новые данные подтверждают: люди жили здесь уже в ориньякский и граветтский периоды.

Искусство охоты

Они добывали оленей, лошадей, бизонов и серн, адаптируясь к разным экологическим условиям. Пещера использовалась как временный лагерь, что говорит о высокой мобильности групп.

Несмотря на суровый климат, археологические слои свидетельствуют о сохранении традиций и продуманной организации жизни.

Учёные планируют продолжить раскопки в районе Тамахон, чтобы глубже понять, как древние люди приспосабливались к миру верхнего палеолита.

Уточнения

Ориньякская культура — археологическая культура кроманьонцев раннего этапа позднего палеолита.



Граветтская культура (Граветт, Ла-Граветт, Лаграветтская, Граветянская) — археологическая культура кроманьонцев позднего палеолита.

