Больше чем 90% без рецидивов: как новая терапия подарила женщинам надежду на жизнь

Учёные нашли способ бороться с рецидивами рака молочной железы. Они доказали, что спящие опухолевые клетки, которые обычно остаются незамеченными, можно выявить и уничтожить уже существующими препаратами. Это открытие даёт шанс снизить риск возврата болезни и подарить пациенткам больше уверенности в будущем.

Работа, опубликованная в Nature Medicine и профинансированная из федерального бюджета, показала, что спящие клетки можно лечить.

В исследовании приняли участие 51 женщина. У 80% удалось удалить дремлющие клетки, а выживаемость без рецидива за три года превысила 90%. У получавших комбинированное лечение этот показатель достиг 100%.

Спящие клетки могут активироваться спустя годы и вызвать метастазы. Обычные тесты их не фиксируют, что делает рецидив особенно опасным.

Некоторые препараты, неэффективные против активных клеток, отлично справляются со спящими, блокируя аутофагию и сигналы mTOR.

Мишень рапамицина млекопитающих (англ target of rapamycin (TOR); mammalian target of rapamycin (mTOR); FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1 (FRAP1)) — протеинкиназа серин-треониновой специфичности, которая в клетке существует как субъединица внутриклеточных мультимолекулярных сигнальных комплексов TORC1 и TORC2.

