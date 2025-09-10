Хрупкие крылья пролежали под землёй 2700 лет — и показали тайную сторону погребальных обрядов

В южной Польше археологи сделали находку, которая заставила их пересмотреть привычные представления о погребальных традициях древности. В некрополе в Домаславе, относящемся к культуре полей погребальных урн, ученые обнаружили детское захоронение возрастом около 2700 лет, в котором сохранилось редчайшее украшение, сделанное из жуков.

Необычная находка в Домаславе

Могила под номером 543 оказалась богата на детали. В ней нашли несколько урн, одна из которых содержала останки ребенка примерно 9-10 лет.

Вместе с костями археологи обнаружили фрагменты березовой коры, пыльцу одуванчика, кости козы или овцы и бронзовую застежку-фибулу в форме арфы. Но самым удивительным оказалось украшение из 17 хитиновых фрагментов жуков.

Энтомологический анализ установил, что перед нами экзоскелеты буковых листовых долгоносиков Phyllobius viridicollis. Всего сохранилось 12 целых экземпляров и пять фрагментов. Интересно, что у жуков были удалены головы, лапки и брюшки, а часть из них нанизана на травинку — словно бусы.

Когда произошло захоронение

Активность этих насекомых приходится на конец весны и лето. Это позволило археологам заключить, что погребение произошло в тёплый сезон, вероятнее всего в конце мая или начале июня. Подобные детали позволяют не только датировать захоронение, но и понять символику, которую вкладывали древние люди в выбор таких украшений.

Роль бронзы в сохранности артефактов

Удивительно, что столь хрупкие органические материалы сохранились до наших дней. Этому способствовала не только болотистая почва, но и соседство с металлическими предметами.

"Бронза с высоким содержанием меди часто играет ключевую роль: при коррозии продукты пропитывают прилегающие органические предметы", — пояснила физический антрополог Агата Халушко.

По её словам, подобные условия создают эффект естественной консервации. Именно поэтому удалось зафиксировать не только жуков, но и следы текстиля и растительных остатков.

Зачем использовали жуков

Причины, по которым насекомых положили в могилу, остаются загадкой. Но археологи склоняются к тому, что речь шла о символическом украшении. Оно могло быть частью ожерелья, помещённого в контейнер из бересты, или использоваться для декора самой фибулы.

Учитывая недолговечность подобных изделий, исследователи предполагают, что украшение создали специально для погребения.

"Этнографические параллели показывают, что такие украшения на основе насекомых были крайне непрочными", — отметила Агата Халушко.

Этнографические параллели

Использование жуков в декоративных целях встречается и в более поздние времена. У гуцулов, населявших Карпаты, существовал обычай делать ожерелья из бронзовок — блестящих жуков с золотистым и медным отливом. В такие украшения могли входить десятки насекомых, и считалось, что они приносят удачу.

В XIX веке подобная мода появилась и в Европе. В викторианскую эпоху англичане изготавливали броши, ожерелья и заколки с живыми или засушенными жуками, придавая им статус экзотического украшения.

Редкость находки

Из-за хрупкости и недолговечности органических предметов подобные находки чрезвычайно редки. То, что украшение сохранилось, позволяет лучше понять символическое использование природных материалов в культуре Гальштатского периода.

Археологи подчеркивают: каждая подобная находка помогает восстановить картину жизни и представлений людей, живших в Центральной Европе более двух с половиной тысяч лет назад.

