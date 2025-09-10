Южное солнце улыбается, а в глубине тлеет смерть: чем опасно Чёрное море

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Под солнцем южных курортов раскинулось море, в котором прячется не курортная идиллия, а одна из самых крупных природных угроз планеты. Под его гладью скрываются миллиарды тонн газа, способного уничтожить всё живое вокруг за несколько часов. Чёрное море — это не только пляжи и санатории, но и гигантская "химическая бомба" замедленного действия.

Черное море
Фото: Black_sea,_Kavatsite.JPG by Black_sea,_Kavatsite.JPG: Scroch derivative work: Спас Колев (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черное море

Море с двойным дном

Особенность Чёрного моря в том, что оно слабо связано с другими водоёмами. Узкие проливы Босфора и Дарданелл не обеспечивают достаточного водообмена, поэтому глубже 150 метров здесь нет кислорода. В этих условиях поселились бактерии, перерабатывающие органику в сероводород.

Русские экспедиции XIX века впервые зафиксировали запах "тухлых яиц" с глубины. А в начале XX века учёные на судне "Витязь" измерили рекордные концентрации газа — до 14 мг/л. Сегодня известно: объём растворённого сероводорода превышает 3 миллиарда тонн.

Жизнь и смерть по слоям

Поверхностные воды до 150 метров богаты кислородом и жизнью: здесь живут рыбы, моллюски, водоросли. Но чуть ниже начинается мир без света и кислорода. Этот рубеж называют оклюзионным слоем. Он работает как пробка, не позволяя газу вырываться наружу. Но стоит нарушить баланс — и смертоносный сероводород поднимается вверх.

Человек добавил топлива

Каждый год в море попадает около 400 тысяч тонн органики из рек и сточных вод. Это ускоряет эвтрофикацию — процесс, при котором кислород в верхних слоях сокращается. Климатические изменения также влияют: нагрев поверхностных вод ослабляет границы между слоями и повышает риск их перемешивания.

Когда газ выходит наружу

История знает примеры. В 1927 году в Крыму произошло землетрясение, вызвавшее подводные оползни. Баланс слоёв нарушился, и сероводород частично вышел на поверхность. Побережье накрыл резкий запах, десятки людей пострадали от головокружения и удушья. Современные датчики фиксируют локальные выбросы и сегодня, особенно в сейсмоопасных районах.

Наука следит и предупреждает

Для контроля используются подводные датчики, спутники и автономные аппараты. Международные программы, такие как Black Sea Ecosystem Recovery Programme, строят прогнозы: от локальных выбросов, губящих рыбу, до катастрофических сценариев с массовой гибелью жизни.

Потенциальная катастрофа

Учёные считают масштабный "пузырь смерти" маловероятным, но исключать его нельзя. Теоретически выброс сероводорода способен отравить воздух, уничтожить флору и фауну, превратить регион в мёртвую зону. Даже без глобальных катастроф уже сейчас страдают рыбацкие промыслы и здоровье прибрежных экосистем.

Чёрное море среди других

Аналогичные процессы есть и в Балтийском море, и в некоторых озёрах, но нигде они не достигают такого масштаба. Уникальность Чёрного моря в сочетании огромной площади, плотного населения побережья и нестабильного природного равновесия. Здесь идиллия курортного пейзажа соседствует с безмолвной угрозой глубин.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
