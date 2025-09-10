Материнские микробы: секретный ингредиент умного ребёнка

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

После пандемии многие из нас воспринимают микробы как врагов, от которых нужно избавляться с помощью антисептиков и мыла. Но в действительности микробы сопровождают нас всю жизнь и играют куда более сложную роль. Они не только помогают работе организма, но и участвуют в формировании мозга ещё до рождения.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Микробы и развитие мозга

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Hormones and Behavior, показало: материнская микробиота может влиять на развитие мозга плода в утробе. У безмикробных новорождённых мышей наблюдалась повышенная гибель клеток в прилежащем ядре — области мозга, связанной с эмоциями и мотивацией. Впоследствии количество клеток так и не восстанавливалось.

Сравнение стерильных и заражённых микробами мышей

Учёные сравнили животных, выросших в стерильных условиях, и мышей, чьи организмы были населены микробами. У второй группы наблюдалось более здоровое развитие мозга. Попытка заселить микрофлору после рождения уже не давала значительного эффекта — это указывает на то, что ключевые процессы начинаются ещё в матке.

Возможные механизмы

Учёные предполагают, что микробы матери взаимодействуют с её гормонами и сигнальными белками — цитокинами. Именно они могут запускать процессы, формирующие нейронные сети будущего ребёнка. Хотя механизм до конца не ясен, ясно одно: микробиота играет важную роль в развитии мозга ещё до появления на свет.